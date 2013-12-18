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۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۲۰:۰۰

سناتور جمهوریخواه:

لایحه تحریم های ایران در راه است

لایحه تحریم های ایران در راه است

یک سناتور تند روی آمریکایی درباره ارائه لایحه تحریم های جدید علیه ایران در آینده نزدیک ابراز خوش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشنال ژورنال ، مارک کیرک سناتور جمهوریخواه آمریکا از ایالت ایلینویز روز گذشته درباره ارائه لایحه تحریم های جدید علیه ایران در آینده نزدیک ابراز خوش بینی کرد.

وی به خبرنگاران گفت: تحریم ها در راه است ، من درباره روند پیشرفت کار با سناتور اسکامر صحبت کردم، او ابراز امیدواری کرد که این کار انجام خواهد شد و با سناتور مندنز در حال کار کردن بر روی این طرح است.

این سناتور آمریکایی از تلاش های دولت آمریکا برای جلوگیری از تصویب تحریم های جدید علیه ایران ابراز تاسف کرد.

 

 

کد مطلب 2198730

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