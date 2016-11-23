هفته آینده باید شیمی درمانی شوم/ زمان پیوند هنوز مشخص نیست

حسین محب‌اهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ادامه روند درمانی خود و پیگیری آزمایش ها برای انجام پیوند مغز استخوان بیان کرد: همانطور که پیش از این گفتم عمل پیوندم را نتوانستم انجام بدهم و باید دوباره از شنبه به مدت یک هفته مراحل شیمی درمانی را ادامه دهم.

وی ادامه داد: بعضی از سلول های سرطانی هنوز در بدنم فعال است که عمل پیوند را با مشکل مواجه می کند و باید هفته دیگر چند روز شیمی درمانی داشته باشم تا بعد از آن دوباره برای پیوند مغز استخوان اقدام کنم.

این هنرمند تئاتر، سینما و تلویزیون بیان کرد: امروز سوم آذرماه به بیمارستان رفتم تا داروهایی را تهیه کنم و ادامه آزمایش ها و روند انجام شیمی درمانی را پی بگیرم.

محب اهری در پایان با اشاره به طولانی شدن نوبت انجام آزمایش ها و روند پیگیری درمانی بیان کرد: گاهی فکر می کم که روند درمانی خود را قطع کنم چراکه این همه پیچیدگی هایی که دارد مرا خسته می کند.