  1. هنر
  2. تئاتر
۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۵

حسین محب اهری در گفتگو با مهر:

هفته آینده باید شیمی درمانی شوم/ زمان پیوند هنوز مشخص نیست

هفته آینده باید شیمی درمانی شوم/ زمان پیوند هنوز مشخص نیست

حسین محب اهری درباره روند درمانی خود بیان کرد که به دنبال گرفتن دارو و انجام آزمایش هاست تا هفته دیگر شیمی درمانی خود را دوباره آغاز کند.

حسین محب‌اهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ادامه روند درمانی خود و پیگیری آزمایش ها برای انجام پیوند مغز استخوان بیان کرد: همانطور که پیش از این گفتم عمل پیوندم را نتوانستم انجام بدهم و باید دوباره از شنبه به مدت یک هفته مراحل شیمی درمانی را ادامه دهم.

وی ادامه داد: بعضی از سلول های سرطانی هنوز در بدنم فعال است که عمل پیوند را با مشکل مواجه می کند و باید هفته دیگر چند روز شیمی درمانی داشته باشم تا بعد از آن دوباره برای پیوند مغز استخوان اقدام کنم.

این هنرمند تئاتر، سینما و تلویزیون بیان کرد: امروز سوم آذرماه به بیمارستان رفتم تا داروهایی را تهیه کنم و ادامه آزمایش ها و روند انجام شیمی درمانی را پی بگیرم.

محب اهری در پایان با اشاره به طولانی شدن نوبت انجام آزمایش ها و روند پیگیری درمانی بیان کرد: گاهی فکر می کم که روند درمانی خود را قطع کنم چراکه این همه پیچیدگی هایی که دارد مرا خسته می کند.

کد مطلب 3832162
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها