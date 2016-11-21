به گزارش خبرنگار مهر، حسین محب اهری سال ها است که با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کند ولی هر گاه در جمع هنرمندان و خانواده تئاتر حضور پیدا می کند لبخند به لب دارد. این لبخند ناشی از روحیه بالای این بازیگر با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیون است اما باید این مهم را فراموش نکرد که هزینه های بالای تأمین داروها و روند درمانی این بیماری، تأثیر بسیار زیادی بر روحیه محب اهری و افراد دیگری که درگیر این بیماری هستند، می گذارد.

نکته ای که بارها در رسانه‌ها به آن پرداخته شده که باید شرایط حمایتی به گونه ای باشد که هنرمندانی که با بیماری‌های سخت همچون سرطان دست و پنجه نرم می کنند، دغدغه ای برای تأمین هزینه ها و مخارج درمانی خود نداشته باشند اما گویا برنامه و تمهید مدون و ثابتی از سوی مدیران و مسئولان تصمیم گیرنده در نظر گرفته نشده است.

تنها اقدامی که گاه از سوی برخی مدیران و مسئولان دیده می شود این است که حمایتی جزیی آن هم به صورت مقطعی از هنرمندان مبتلا به بیماری انجام می شود که این حمایت های مقطعی و جزیی پاسخگوی نیاز این هنرمندان در تأمین هزینه های درمانی نیست.

۲۲ آبان ماه بود که بزرگداشتی برای حسین محب اهری در تالار هنر برگزار شد و او در آن مراسم باز هم با لبخند روی صحنه حضور پیدا کرد و با طنازی و روحیه ای که داشت، همه حاضران در مراسم را تحت تأثیر خود قرار داد. همان روز بود که اعلام شد که قرار است عمل پیوند مغز استخوان به زودی برای وی انجام شود، اما به دلیل متوقف نشدن بیماری هنوز این عمل انجام نشده و محب اهری بار دیگر باید مورد شیمی درمانی قرار گیرد.

وی درباره شرایط این روزهای خود به خبرنگار مهر گفت: هنوز عمل پیوند انجام نشده زیرا به گفته پزشکان سلول های سرطانی همچنان فعال هستند به همین دلیل باید یک دوره دیگر شیمی درمانی داشته باشم تا بعد از آن مشخص شود که آیا امکان عمل پیوند فراهم است یا نه.

محب اهری که طی سال های اخیر و دست و پنجه نرم کردن با بیماری بدون هیچ چشمداشت حمایتی به تأمین هزینه های درمانی خود پرداخته است درباره شرایط تأمین این هزینه ها اظهار کرد: تأمین هزینه ها خیلی سخت است. مخارج خیلی بالا است. من برای آخرین باری که در بیمارستان بستری شدم و هزینه های درمان در آن مقطع، ۲۸ میلیون تومان پرداخت کردم ولی بیمه تکمیلی تا به حال ۲۳۰ هزار تومان به من پرداخته و اعلام کرده که ۵ میلیون تومان دیگر هم پرداخت خواهد کرد.

این بازیگر با سابقه تئاتر ادامه داد: آمپول هایی که من برای بالا بردن پلاکت های خود باید تزریق کنم حدود ۳ میلیون تومان قیمت دارند که با بیمه تکمیلی قیمت شان ۹۰۰ هزار تومان می شود یا پت اسکنی که باید انجام دهم در دفعه گذشته در بیمارستان مسیح دانشوری برای من ۵ میلیون تومان هزینه داشت. آزمایش خونی که برای من نوشته می شود، ۴۵۰ هزار تومان است و همه این ها تأمین هزینه ها را بسیار سخت کرده است. پیش از این وزارت بهداشت حمایتی داشت ولی کمک های اینگونه پاسخگوی شرایط درمانی ام نیست.

وی با بیان اینکه دیگر توان پرداخت هزینه های درمان بیماری را ندارد، تصریح کرد: تصمیم گرفتم که از این پس در بیمارستان دولتی به ادامه درمان خود بپردازم زیرا الان شرایط روحی ام به گونه ای نیست که ملتهب تأمین و پرداخت هزینه های درمان باشم. می دانم که در بیمارستان های دولتی روند درمانی طولانی می شود ولی چاره ای ندارم.

محب اهری در پایان یادآور شد: خرده کمک هایی که می شود خیال من را راحت نمی کند که با آرامش به درمان خود بپردازم. الان نگران این هستم که هزینه فلان آزمایش یا فلان آمپول را چگونه تأمین کنم و این در حالی است که یکی از مهمترین نکاتی که باید در درمان بیماری سرطان به آن توجه شود، آرامش و دوری از استرس و فشارهای ذهنی است.