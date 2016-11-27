انعقاد ۵ تفاهم نامه نانویی بین ایران و چین

امیرقربانعلی، مدیر مرکز نانوی ایران و چین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نتایج برگزاری روز فناوری نانو ایران در چین اظهار داشت: در این روز ۷ شرکت دانش بنیان فعال در زمینه نانو فناوری حضور یافتند تا فناوری های خود را ارائه کنند.

وی با بیان اینکه ۲ شرکت دانش بنیان در زمینه رنگ و پلیمر، ۲ شرکت در زمینه نانوفیلتر ها، ۲ شرکت در زمینه تجهیزات ساخت نانو الیاف و تجهیزات آموزشی نانو و یک شرکت در زمینه نانو پوشش ها در نشست ایران نانو دی حضور داشتند، گفت: نشست هایی با حضور ۳۰ شرکت چینی نیز در این روز برگزار شد.

به گفته وی، در پی این نشست ها، ۵ تفاهم نامه منعقد شد که در زمینه های مختلف ارائه تجهیزات آزمایشگاهی، آموزشی و ...بودند.

وی با اشاره به موضوعات تفاهم نامه اظهار داشت: «ارائه تجهیزات آموزشی به معلمان و دانش آموزان»، «خرید دستگاه آزمایشگاهی تولید نانو الیاف»، « خرید دستگاه اولتراسونیک از تجهیزات نانو»، «ارائه خدمات آزمایشگاهی به دانشگاهها» و انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی و فناوری بین مرکز ایران نانوی چین و مرکز نانو در شانگهای منعقد شد.

قربانعلی تاکید کرد: توسعه همکاری فناوری ایران و چین فرصت های خوبی جهت توسعه صادرات محصولات نانو دارد.

وی در خصوص تفاهم نامه اول که در خصوص ارائه آموزش به معلمان و دانش آموزان بود، گفت: بر اساس این تفاهم نامه، آزمایشگاه آموزشی توانا به مدت ۵ سال علاوه بر تامین تجهیزات آزمایشگاهی مدارس چین، به مربیان و دانش آموزان آموزش های لازم را ارائه می کند. (آزمایشگاه آموزشی توانا در آموزش و پرورش بیش ۶۰ آزمایشگاه فعال برای دانش آموزان دارد).

وی گفت: بر اساس این تفاهم نامه ۱۰۵ تجهیز آزمایشگاهی به کشور چین ارائه می شود.

قربانعلی در خصوص تفاهم نامه ارائه خدمات آزمایشگاهی به دانشگاهها گفت: این خدمات در خصوص بحث تست هایی که محققان و دانشجویان لازم دارند ارائه می شود. در واقع این خدمات برای سطح دانشگاهی به بالاست.

مدیر مرکز نانوی ایران و چین با بیان اینکه همکاری های علمی و فناوری با مراکز ایران و چین برای بازاریابی، فروش، ارائه خدمات نیز آغاز شد، عنوان کرد: در این راستا تفاهم نامه ای با مرکز نانوی شانگهای منعقد شد.

به گفته وی، یکی از بندهای این تفاهم نامه این است که در حوزه هایی که امکان همکاری وجود دارد شرکت های ایرانی و چینی با برگزاری نشست های مشابه جهت همکاری دوجانبه معرفی شوند.

وی افزود: همچنین ۲ تفاهم نامه برای فروش ۲ دستگاه نانوی ایرانی به چین امضا شد؛ این دستگاهها اولتراسونیک و دستگاه نانو الیاف هستند.

به گفته قربانعلی، امید است با توسعه همکاری های مشترک بین شرکت های ایرانی و چینی، توسعه روز افزون بازار بین المللی محصولات دانش بنیان نانو را در سال های آینده شاهد باشیم.