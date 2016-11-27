به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، خداکرم جلالی با اشاره به اینکه دستور توقف بهره برداری از عرصههای جنگلی و اجرای طرح استراحت جنگل ازجانب وزیر جهاد کشاورزی و با تأیید مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده است، اظهارداشت: درحال حاضر نیاز بازار به چوب در کشور حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب است که فقط ۱۰ درصد آن از منابع جنگلی و مابقی از طریق واردات تأمین میشود.
وی با بیان اینکه هم اکنون حدود یک میلیون متر مکعب چوب وارد میشود، گفت: مابقی هم از عرصههای جنگلی، زراعت چوب و دورریزها تأمین میشد اما از این پس از محل واردات و توسعه زراعت چوب تأمین خواهد شد.
رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری افزود: تعرفه واردات چوب صفر است ضمن اینکه شرایط سهلتری برای واردات پیش بینی شده است. جلالی تاکید کرد: واردات چوب با حفظ قوانین و مقررات سازمان حفظ نباتات انجام خواهد شد و توسعه زراعت چوب نیز در برنامه حفاظت از جنگلها قرار دارد. وی گفت: مساله قرنطینه محمولههای چوب وارداتی بسیار حساس و مهم است، بنابراین باید مراقبتهای لازم برای جلوگیری از ورود احتمالی آفات انجام شود. رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری افزود: واردات چوب با پوست هم که تاکنون ممنوع بوده است، با رعایت شرط بهداشت و ضدعفونی امکان پذیر است و مانعی ندارد.
جلالی تصریح کرد: از این پس هیچکدام از مجوزهای بهره برداری از عرصههای جنگلی به هیچ وجه تمدید نخواهد شد. وی گفت: مهلت بسیاری از مجوزهای بهره برداری تا پایان امسال تمام میشود و دیگر تمدید نخواهد شد. رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری افزود: کارخانجات صنعت چوببری و واحدهایی که تاکنون مجوز بهره برداری از عرصههای جنگلی را داشتند، برای ادامه فعالیت میتوانند طرحهای زراعت چوب و بهره برداریهای چند منظوره غیرچوبی را اجرا کنند.
جلالی گفت: برنامههای توقف یکباره و تدریجی بهره برداری از عرصههای جنگلی تدوین شده است که با تأمین منابع و اعتبارات لازم با همراهی مجریان طرحهای جنگلداری اجرا میشود. وی افزود: طرحهای حفاظت و نهال کاری در سطح یک میلیون هکتار از عرصههای جنگلی شمال و مرمت جادهها در قالب قراردادهای جدید انجام میشود. رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری دوران تنفس و استراحت عرصههای جنگلی را ۳ تا ۵ سال در سطح یک میلیون هکتار اعلام کرد و گفت: اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح در بودجه سال آینده پیش بینی شده است.
جلالی با اشاره به اینکه در صورت اجرای یکباره طرح تنفس و استراحت جنگل به سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان نیاز است، افزود: اما اگر طرح مذکور به شکل تدریجی اجرا شود به سالانه ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است ضمن اینکه بر اختصاص این بودجه در دستورالعمل وزیر جهاد کشاورزی تاکید شده است.
وی تاکید کرد: در دیگر عرصههای جنگلی به هیچ وجه بهره برداری نداریم و رویکرد حفاظتی است. رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری گفت: استراحت جنگلها به منزله رها کردن عرصهها نیست بلکه باید در قالب اجرای طرحهای مدیریتی عوامل آسیبرسان کنترل و مهار شود.
جلالی تصریح کرد: قطعاً از این پس هرگونه بهره برداری از عرصههای جنگلی به منزله قاچاق است و اگر تاکنون متخلفان در قالب مجوزهای بهره برداری و صنعتی بهره برداری غیرمجاز انجام میدادند از این پس دیگر امکان انجام این تخلفات وجود ندارد. وی گفت: تمام توان و امکانات حفاظتی را برای جلوگیری از قاچاق چوب و بهره برداری از عرصههای جنگلی بهکار میگیریم تا این پدیده بهطور کامل متوقف شود.
به گزارش مهر، از ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار عرصه جنگلی دو میلیون هکتار آن جنگلهای خزری یا هیرکانی است که از ارزشمندترین میراث طبیعی کشور و جهان است. با اجرای طرح استراحت و تنفس بهره برداری از یک میلیون هکتار از عرصههای جنگلی خزری متوقف خواهد شد.
