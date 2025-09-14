به گزارش خبرنگار مهر، محمد خزاعی شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از آغاز اجرای پروژه‌های صیانتی جدید در جنگل‌های هیرکانی شمال کشور خبر داد که قرار است از سال آینده در ۵ حوزه آبخیز با وسعت بیش از ۱۳۰ هزار هکتار اجرا شود.

وی تاکید کرد این برنامه‌ها با هدف تقویت و بهبود حفاظت فنی جنگل طراحی شده‌اند و بر فعالیت‌هایی مانند بازسازی و مرمت جاده‌های جنگلی، حصارکشی، غنی‌سازی گونه‌های جنگلی و همچنین اجرای برنامه‌های بهداشتی و پرورشی تمرکز خواهند داشت.

خزاعی افزود که این پروژه‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که بتوانند به صورت خودکفا و با بهره‌گیری از منابع داخلی جنگل پیش بروند، به طوری که درآمد حاصل از بهره‌برداری هدفمند از توده‌های زراعت چوب که به سن بهره‌برداری رسیده‌اند، هزینه‌های اجرایی را پوشش دهد. این طرح ضمن حفظ تعادل اکولوژیکی، توسعه عرصه‌های زراعت چوب را نیز در اراضی جلگه‌ای شمال کشور در دستور کار دارد که بخشی از برنامه‌های کلان سازمان منابع طبیعی برای مدیریت پایدار حوزه‌های آبخیز جنگلی است.

معاون امور جنگل همچنین یادآور شد که تاکید قانون‌گذار بر برداشت کنترل شده درختان شکسته و ریشه‌کن، با حفظ درصدی از پایه‌های خشک و سرپا، به منظور حفظ ساختار طبیعی و سلامت اکوسیستم جنگل است و این سیاست به دقت رعایت می‌شود.