افزایش ۳ درصدی حجم زائران حرم رضوی نسبت به سال گذشته

مهدی فروزان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه با همکاری تمامی نهادها و کمک‌های مردمی، فعالیت‌های خدماتی و رفاهی زائران ارتقا پیدا کرده است، اظهار کرد: امسال با اینکه نسبت به سال گذشته حجم ورود زائران به مشهد سه درصد افزایش داشته است اما به حمد الهی خدمت رسانی به زائران در حد بالا و قابل قبولی انجام شد.

وی افزود: امسال تعداد زائران سواره به حرم قدس رضوی، حدود ۳ میلیون و ۲۳۰ هزار نفر می‌باشند که به تفکیک شامل ۶ درصد مسافرت هوایی، ۸ درصد زمینی، ۱۸ درصد جاده‌ای و ۶۸ درصد شخصی است.

مدیر کل امور رفاهی زائران قدس رضوی تصریح کرد: این تعداد در مقایسه با سال گذشته در حوزه مسافرت هوایی ۱۸درصد افزایش، در حوزه زمینی ۸ درصد کاهش، در زمینه جاده‌ای یک درصد کاهش و در زمینه شخصی نیز پنج درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: تعداد زائران پیاده نیز ۲۹۸ هزار و ۱۸۱ نفر بوده که به تفکیک ۴۱ درصد خانم و ۵۱ درصد آقا و در قالب دو هزار و ۶۰ کاروان بوده‌اند که در مقایسه با سال گذشته ۱۳ درصد افزایش جمعیت داشته‌اند.