«ملت عشق» نقد و بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز فرهنگی شهر کتاب، نشست هفتگی شهر کتاب با محوریت نقد و بررسی رمان «ملت عشق» نوشته الف شفق روز سه شنبه ۱۶ آذر در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می شود.
الف شفق نویسنده ترکیه ای، این رمان را درباره مولانا و شمس تبریزی نوشته است و درباره این اثر گفته است: کائنات هم مثل ما قلبی نازنین و قلبش تپشی منظم دارد. سالهاست به هر جا پا گذاشتهام آن صدا را شنیدهام. هر انسانی را جواهری پنهان و امانت پروردگار دانستهام و به گفتههایش گوش سپردهام. شنیدن را دوست دارم، جملهها و کلمهها و حرفها را ... اما چیزی که وادارم کرد این کتاب را بنویسم، سکوت محض بود.
رمان «ملت عشق» به زندگی انسان امروز در غرب و نیز رابطه شمس و مولانا در قرن هفتم اشاره دارد.
نشست هفتگی شهر کتاب روز سهشنبه ۱۶ آذر از ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی رمان «ملت عشق» با ترجمه ارسلان فصیحی اختصاص دارد که با حضور سنان یامان، غلامرضا خاکی، محمدرضا موحدی و ارسلان فصیحی در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می شود.
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