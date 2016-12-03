به گزارش خبرگزاری مهر، در بررسی طرح های پژوهشی نخستین دور از بورس های جشنواره «آینه دار» ۶ پژوهشگر ایرانی توسط هیات داوران این دوره انتخاب و معرفی شدند.

طی فراخوان دبیرخانه فستیوال موسیقی «آینه دار» و ثبت نام پژوهشگران و علاقه مندان به امر پژوهش، جلسه داوری بورس های «آینه دار» برگزار شد و طی آن از میان شرکت کنندگان در طرح «حمایت از پژوهش فستیوال آینه دار» ۱۲ طرح به مرحله نهایی راه پیدا کردند و سپس متقاضیان ضمن ارائه طرح های خود، اهمیت و ضرورت طرح های پیشنهادی خود را در حضور هیات انتخاب بیان کردند.

پس از بررسی طرح ها و فرآیند جمع بندی نمرات توسط هیات انتخاب متشکل از علی مغازه ای، مریم قرسو (دبیران فستیوال موسیقی آینه دار)، هومان اسعدی، بابک خضرایی، ساسان فاطمی و آمنه یوسف زاده ۶ پژوهشگر ایرانی به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.

بهرنگ نیک‌آیین با پژوهش «موسیقی وآواهای عاشیق‌های زنجان»، بهنام رسایی با پژوهش «مطالعه و معرفی موسیقی آیین های مذهبی زرتشتی»، سالار ماملی با پژوهش «مطالعه ساز دف در کارگان موسیقی کردستان»، محسن محسن پور با پژوهش «مطالعه موسیقی زورخانه»، اشکان نظری با پژوهش «موسیقی هورامان»، محمد شوقی با مطالعه «جامعه شناختی مقوله انتشارات موسیقی در پنجاه سال اخیر در ایران» افرادی هستند که آثارشان مورد تایید هیات انتخاب قرار گرفته است.

دبیرخانه آینه دار با در اختیار گذاشتن امکانات و تامین هزینه های تحقیق برای پژوهش های میدانی و فرآیند تحقیق، نتیجه تلاش و مطالعات این پژوهشگران را سال آینده در قالب کتاب منتشر خواهد کرد. ضمن اینکه برگزیدگان این بورس‌ها نیز موظف خواهند بود با تنظیم یک برنامه‌ دقیق، طبق برنامه‌ای مشخص و مدون در طول مدت اجرای طرح، گزارش‌فعالیت و پیشرفت مطالعات خود را به دبیرعلمی فستیوال آینه‌دار ارائه بدهند.

فراخوان بورس‌های «آینه‌دار» هر سال از اول مرداد تا آخر شهریور اعلام می‌شود.