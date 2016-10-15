به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست تخصصی ماهانه موسیقی «دوشنبه های آینه دار» ساعت ۱۹ روز دوشنبه ۲۶ مهر ماه با حضور علیرضا میرعلی نقی پژوهشگر حوزه موسیقی و موضوع «۹۰ سال پژوهش موسیقی اقوام در ایران» در گالری محسن تهران برگزار می شود.

در توضیح دومین نشست تخصصی ماهانه موسیقی «دوشنبه های آینه دار» آمده است: «توجه به موسیقی اقوام و فرهنگ‌های نواحی در ایران، سابقه‌ای حدود نود سال دارد. شاید، اولین جوانه‌های این توجه از هنگامی شکل گرفت که واقعیت شهر و شهرنشینی و طبعاً موسیقیِ آن، از روستایی‌گریِ دیرینه‌ خود کم کم فاصله می‌گرفت و به داشتن هیبتی مدرن نزدیک می‌شد. مدرنیسمی که ناگزیر برگرفته از فرهنگ باختر زمین بود؛ با مجموع رهاوردهایش. از همین زمان است که موسیقی‌دانِ شهرنشین -به ویژه تهران‌نشین- تغییرات را حس می‌کند. تغییراتی که فاصله‌ جهان موسیقی را با فضای موسیقی اقوام و ایلات و شهرهای کوچک مشخص می‌کند.

تغییر در انتخاب سازهای جدید، انتخاب شیوه‌های جدید نوازندگی و نواسازی، طبقه‌بندی‌های مختلف کارگان موسیقی، حرکت از تک‌نوازی به گروه‌ نوازی و بالاخره، گزینش شیوه‌های نوین معیشتی و اقتصادی که از مهم‌ترین وجوه تفاوت بین موسیقی‌دان شهری و غیرشهری بود. موسیقی‌دان غیرشهری هیچگاه اهمیتش را در چشم موسیقی‌دان‌های شهری از دست نداد بلکه به عنوان «سرچشمه» نغمه‌ها و نداها، برای او اهمیتی تازه یافت. اولین حرکت در این زمینه، کاوش‌های خود انگیخته‌ استاد ابوالحسنِ‌ِ صبا (۱۳۳۶-۱۲۸۲) موسیقی‌دان برجسته‌ی قرن اخیر بود. وی با نیروی استعداد و شوق کشف نغمه‌های بکر و ناشنیده، در موسیقیِ حوزه‌ اقلیم گیلان، سفر کرد و مقصودش از نت‌ نویسیِ نغمه‌های گیلکی، وسعت بخشیدن به کارگان ویژه خود برای ویولن و نیز آهنگ‌سازی بود.

از آن زمان به بعد، نسل‌های متمادی از آهنگ‌سازان، نوازندگان، پژوهشگران و موسیقی‌شناسانِ ‌قومی (اتنوموزیکولوگ‌ها) با اهدافِ گوناگون، هرکدام، گوشه‌هایی از سرزمین موسیقایی پهناور ایران را موضوع سفر، پژوهش و نگرش خود قرار داده‌اند: نواختن در شیوه‌های مختلف، یا تحقیق براساس مِتُدها و مکتب‌های مورد نظر خویش. که حاصل کار؛ تنها تاریخی حاوی مقاطع ناپیوسته، پر از گسست ولی در مجموع پُر بار را نشان می‌دهد. در نشست پیش رو با رویکردی تاریخ نگارانه، افراد مختلف از پژوهشگرانِ نسل‌های متمادی را با تمرکز بر آثار و گفتار و افکارشان، مورد بررسی قرار داده و به معرفی دستاوردهای نهایی آن‌ها می‌پردازیم.»

نخستین نشست تخصصی ماهانه‌ موسیقی «دوشنبه های آینه دار» هشتم شهریور ماه ۱۳۹۵ با حضور پروفسور ژان دورینگ از کشور فرانسه برگزار شد.