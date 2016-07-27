احتمال تغییر رویکرد آل خلیفه در قبال شیخ عیسی

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- محمد فاطمی زاده: رژیم آل خلیفه حدود یک ماه پیش در اقدامی جنون آمیز تابعیت آیت الله «عیسی قاسم» رهبر شیعیان بحرین را لغو کرد تا پازل سرکوب های خود علیه شیعیان این کشور طی سال های گذشته و پس از آغاز انقلاب مردم در سال ۲۰۱۱ میلادی را تکمیل کند؛ این اقدام آل خلیفه با حضور به موقع مردم در صحنه و دفاع از شیخ عیسی قاسم تاکنون خنثی شده است اما آل خلیفه در آخرین اقدام خود با وارد کردن اتهامات واهی به رهبر شیعیان این کشور، روز چهارشنبه قرار است شیخ را محاکمه کند. در همین خصوص با سید «مرتضی السندی» یکی از رهبران جریان الوفاء بحرین و سخنگوی این جریان گفتگو کردیم که شرح آن در ذیل می آید:

*در رابطه با آخرین وضعیت حاکم در منطقه «الدراز» محل تولد و سکونت آیت الله «عیسی قاسم» و حضور مردم در برابر منزل ایشان توضیح بفرمایید.

مردم همچنان به صورت گسترده در برابر منزل شیخ عیسی حضور دارند و مخالفت خود را با حملات آل خلیفه به ایشان اعلام می دارند. آنها شعار فداکاری و جانفشانی برای دفاع از ایشان سر می دهند و بر عدم اجازه برای تعدی به شیخ تاکید می کنند. در صورتی که آل خلیفه بخواهد با قدرت و زور تصمیم های خود را اجرایی کند، این اقدام منجر به ریختن خون مردم می شود.

*اقدام «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین در تایید حکم سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم به منظور اجرای آن را چگونه ارزیابی می کنید؟

حاکم بحرین مستبد و ذاتا سرکوبگر است. اقدام مذکور نیز به دلیل طبیعت وی صورت گرفت و در این مورد پیشینه دارد. ما بر این اعتقادیم که چنین تصمیمی(سلب تابعیت شیخ عیسی) یک تصمیم سیاسی و به دستور مستقیم حاکم بحرین اتخاذ شده است. بنابراین تایید دستور سلب تابعیت شیخ عیسی از سوی «حمد بن عیسی» به منظور اجرایی شدن آن صورت گرفته است.

* پیام تایید حکم سلب تابعیت شیخ «عیسی قاسم» از سوی پادشاه بحرین چیست؟

پیام این اقدام پادشاه بحرین این است که درگیری با آل خلیفه یک جنگ وجودی است و از سوی رأس نظام یعنی «حمد بن عیسی» مدیریت می شود. همچنین باارزش ترین دارایی مردم(شیخ عیسی) را هدف قرار داده است. به علاوه نشان می دهد که نظام آل خلیفه برای مقدسات مردم و خطوط قرمز آنها احترامی قائل نیست. مردم به این پیام آل خلیفه به صورت مناسب پاسخ خواهند داد.

*به نظر شما اقدام آل خلیفه در سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم در روند انقلاب بحرین چه تأثیری خواهد داشت؟ آیا می توان انتظار یک انتفاضه مردمی گسترده در بحرین را داشت؟

حمله مستقیم به شیخ عیسی به عنوان نماد دینی و مردمی در واقع حمله به وجود، هویت و تدین مردم است و همین امر موجب شده که با وجود سرکوب و تشدید اوضاع امنیتی، مردم همزمان با سلب تابعیت شیخ، تحرکات میدانی و انقلابی خود را افزایش دهند. ما نیز از مردم و تمامی گروه های مقابله کننده درخواست می کنیم که اقدامات بازدارنده خود را تشدید کنند؛ زیرا مسأله شخص آیت الله عیسی قاسم نیست بلکه مسأله وجود، دین و هویت است.

*آیا گزینه مسالمت آمیز به گزینه تقابل و مواجهه با آل خلیفه تغییر خواهد کرد؟ این تغییر چگونه امکان پذیر است؟

بله؛ مردم در برابر حماقت های مداوم نظام حاکم هرگز سکوت نخواهند کرد. در صورت بررسی مواضع گروه های انقلابی، سیاسی، نخبگان و عموم مردم می توان تغییر ادبیات و مواضع مردم را در برابر مسأله سلب تابعیت شیخ عیسی و یا اصل رابطه آنها با نظام آل خلیفه مشاهده کرد.

*شیخ «عیسی قاسم» با خروج از بحرین مخالفت کرده اند؛ به نظر شما اقدام بعدی آل خلیفه در این خصوص چیست؟ اخراج شیخ و یا بازداشت ایشان؟

آل خلیفه در حال حاضر تمامی سناریوها را بررسی می کند و انجام هر ۲ احتمال امکان پذیر است اما ما به عنوان مردم وفادار هر ۲ احتمال را رد می کنیم و به تکلیف خود برای حمایت از شیخ عیسی عمل خواهیم کرد. در صورتی که آل خلیفه موفق شود شیخ را تبعید و یا بازداشت کند، در آن صورت تکلیف ما سنگین تر خواهد بود.

* پس از سلب تابعیت شیخ عیسی، مردم در برابر منزل ایشان تحصن کردند و همچنان برای همبستگی با شیخ، راهپیمایی می کنند. ادامه این اقدامات از سوی مردم چه تاثیری بر آل خلیفه و فشار بر این رژیم دارد؟

مردم از همان لحظات نخستین حمله به شیخ عیسی در برابر منزل ایشان حضور یافتند و دست به تحصن زدند. همچنین تمامی مناطق کشور نیز شاهد برگزاری راهپیمایی، تحصن ها و اقدامات انقلابی مداوم با هدف یاری شیخ عیسی و دفاع از ایشان است. از سوی دیگر نظامیان آل خلیفه نیز حضور امنیتی خود را تشدید کرده و منطقه الدراز را محاصره کرده اند. آنها شیوه ترساندن، بازداشت کردن و اعمال فشار بر مردم در ادای وظایفشان را در پیش گرفته اند اما مردم راه را ادامه می دهند و تحرکات خود را افزایش خواهند داد. مردم قادر هستند که با توکل بر خدا، حضور مستمر در صحنه و هوشیاری، نقشه های آل خلیفه برای جدا کردن مردم از علما و همچنین منصرف کردن علما از حمایت انقلاب را ناکام بگذارند.

* واکنش های داخلی و خارجی در محکومیت اقدام آل خلیفه را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا آل سعود پیام قاطع مسلمانان جهان را دریافت کرده است؟

از روز نخست سلب تابعیت شیخ عیسی، مردم در منطقه الدراز و در تمامی مناطق بحرین به مقابله با این اقدام برخاستند و شمار تظاهرات کنندگان نیز افزایش یافته است؛ همین امر نیز موجب شده که تاکنون دستور اخراج شیخ عیسی از بحرین اجرا نشود. همچنین ما انتظار داریم که تحرکات مردم افزایش یابد.

اما در بُعد خارجی نیز شماری از کشورها از جمله ایران، عراق و لبنان واکنش های موثری نشان دادند و ما از مواضع موثر و قوی آیت الله «خامنه ای» رهبر انقلاب اسلامی تشکر می کنیم؛ زیرا سخنان ایشان موجب بیداری مردم، مقاومت و هدایت آنها شد. در همین راستا نامه سردار «قاسم سلیمانی» نیز بسیار مهم است. زیرا تاثیر بسیاری در عدم یورش نظامیان آل خلیفه به منزل شیخ و آسیب رساندن به ایشان داشت؛ تا جایی که وزارت خارجه آمریکا نیز مفهوم پیام سردار سلیمانی را درک کرد. زیرا آنها به خوبی می دانند که سخنان سردار سلیمانی اجرا می شود.

*رژیم آل خلیفه روز چهارشنبه را برای محاکمه رهبر شیعیان بحرین تعیین کرده است. دیدگاه شما در این خصوص چیست و به نظر شما باید انتظار چه اقداماتی را از سوی آل خلیفه در این راستا داشت؟ واکنش مردم در برابر آل خلیفه چگونه خواهد بود؟

محاکمه شیخ عیسی از سوی آل خلیفه یکی از گام های حمله نظام حاکم به ایشان است؛ در همین راستا تبلیغات رسانه ای از سوی رسانه های آل خلیفه با پشتیبانی مالی در جریان است تا جایگاه ایشان را تخریب کنند. همچنین حساب های بانکی شیخ و اموال ایشان مصادره شده است. به علاوه دفتر ایشان برای مراجعات دینی نیز مورد یورش آل خلیفه قرار گرفته و کارکنان آن برای انجام تحقیقات احضار شده اند. آل خلیفه برای محاکمه شیخ عیسی به ایشان تهمت هایی را وارد می کند و معتقدم که پا را فراتر از این نیز خواهد گذاشت و برای اعمال فشار به ایشان، محاکمه و زندانی کردنشان تهمت های دیگری را نیز وارد خواهد کرد.

اعتقاد من بر این است که سناریوی آل خلیفه احتمالا از بیرون راندن و اخراج ایشان از کشور به بازداشت و زندانی کردن شیخ عیسی به بهانه ها و تهمت های مختلف تبدیل خواهد شد تا ایشان بقیه عمر خود را در زندان سپری کنند. از سوی دیگر مردم بحرین مردمی غیور هستند و با تمام وجود و امکانات خود از شیخ عیسی دفاع خواهند کرد؛ مردم همچنین جان ناقابل خود را برای دفاع از ایشان تقدیم خواهند کرد. زیرا شیخ عیسی رهبر بزرگی برای تمامی مردم بحرین محسوب می شوند. تحصن مردم در برابر منزل شیخ عیسی گامی بسیار مهم و قوی است که موجب ناتوانی آل خلیفه در بازداشت شیخ و اخراج ایشان از وطن خود و وطن پدرانشان شده است. مردم بحرین مردمی فداکار هستند و اجازه نمی دهند شیخ عیسی در برابر آل خلیفه تنها بماند تا هر کاری خواستند با ایشان بکنند.