به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، این بازی‌ساز برجسته کشورمان افزود: در صورتی که TGC مطابق انتظارات بازی‌سازان و برگزارکنندگان این رویداد پیش برود، فرصت بزرگی برای همکاری بازی‌سازان ایران با فعالان بین‌المللی این صنعت پدید می‌آید. چرا که این ذهنیت در میان ناشران خارجی وجود دارد که ایران برای سرمایه‌گذاری امن نیست و مذاکرات ما با آن‌ها هم در تغییر این ذهنیت اثر زیادی نگذاشته است.

وی افزود: اما TGC این فرصت را پدید آورده که فعالان بین‌المللی از نزدیک ایران را مشاهده کرده و به امنیت کشورمان پی ببرند.

سازنده بازی رایانه‌ای ارتش‌های فرازمینی که در بازار بین‌المللی نیز منتشر شده ادامه داد: پیامد مثبت دیگر نمایشگاه، همکاری بازی‌سازان ایرانی با ناشران خارجی خواهد بود. به هر حال امکان حضور در نمایشگاه‌های خارجی برای همه بازی‌سازان داخلی فراهم نیست و نمایشگاه TGC می‌تواند این خلا را جبران کند.

این بازی‌ساز کشورمان با بیان این که TGC می‌تواند به مهم‌ترین رویداد بازی‌سازی در خاورمیانه بدل شود گفت: در منطقه دو رویداد بازی‌سازی دیگر برگزار می‌شود. یکی نمایشگاه GIST ترکیه است که دوره نخست آن بسیار ضعیف بود. دیگری هم نمایشگاه گیم دوبی است که به دلیل اصرار به برگزاری هم‌زمان این رویداد با نمایشگاه گیم کانکشن در فرانسه، استقبال چندانی از آن صورت نمی‌گیرد. به همین دلیل در صورت برگزاری موفق رویداد TGC این نمایشگاه می‌تواند به مهم‌ترین رویداد تجاری خاورمیانه در حوزه بازی‌های رایانه‌ای بدل شود.

اسرافیلیان تاکید کرد: پیش از این نیز بازی‌سازان ایرانی در پروژه‌های مختلف نشان داده‌اند که توان همکاری با ناشران بین‌المللی را دارند. هرچند اکنون برای آغاز پروژه جدید تا نمایشگاه فرصت نیست اما می‌توان پروژه‌های در دست اجرا را به خوبی معرفی کرد.

وی با انتقاد از کسانی که معتقدند TGC نباید توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برگزار شود گفت: پرداختن به این مسایل حاشیه‌ای، فرصت بزرگ TGC را از بین می‌برد. موفقیت TGC در این دوره و سال‌های آینده وابسته به همراهی و حضور بازی‌سازان کشورمان دارد و باید با تمام قدرت در این رویداد شرکت کنیم.

مدیرعامل شرکت بازی‌سازی پردیس هنر راسپینا اظهار امیدواری کرد ناشران درجه یک خارجی به رویداد TGC بیایند.

براساس این گزارش، نخستین دوره این نمایشگاه، ۹ و ۱۰ اردیبهشت ماه سال آینده توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و با همکاری گیم کانکشن فرانسه، در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران برگزار می‌شود. در این رویداد فعالان بازی‌های رایانه‌ای از نقاط مختف دنیا به ایران آمده و ضمن آشنایی با توانمندی‌های بازی‌سازان ایرانی، راه‌های همکاری دوجانبه را بررسی خواهند کرد.