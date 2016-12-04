بیمارستان اردیبهشت شیراز دچار حریق شد

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شیراز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: مقارن ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه امروز به آتش نشانی شیراز گزارش آتش سوزی در بیمارستان اردیبهشت اعلام شد که بلافاصله چهار دستگاه خودرو از سه ایستگاه آتش نشانی به محل اعزام شدند.

محمد مهدی شایق ادامه داد: در راه پله طبقه سوم این بیمارستان داربست نصب شده بود که بر روی ان برزنت قرار داشت و کنار آن نیز در حال جوشکاری بودند که ناگهان برزنت آتش می گیرد و دود وارد طبقه می شود.

وی بیان کرد: در این راستا بلافاصله طبقه سوم تخلیه شد و عملیات مهار آتش نیز صورت گرفت.

مدیر عامل آتش نشانی شیراز ادامه داد: در حال حاضر اتش اطفاء شده و عملیات تخلیه دود نیز صورت گرفته است.

شایق بیان کرد: در این حریق کسی آسیب ندید و خسارتهای جزئی نیز به ساختمان وارد شده است.