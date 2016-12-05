به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر نوبخت با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه بودجه سال آینده، پیش‌بینی منابع و مصارف است، افزود: پیش‌بینی می‌کنیم دولت و شرکت‌های دولتی در سال آینده ۱۰۸۵ هزار میلیارد تومان درآمد، کسب و هزینه کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه قرار است از این رقم ۷۵۷ هزار میلیارد تومان را شرکت‌های دولتی دخل وخرج کنند، ادامه داد: حدود ۳۷۱ هزار میلیارد تومان برای دولت باقی می‌ماند که قرار است این مقدار را تحصیل و همان میزان را هزینه کنیم.

حقوق در سال آینده ۱۰ درصد افزایش می‌یابد

نوبخت با اشاره به اینکه امسال پیش‌بینی می‌کنیم حدود ۹۶ درصد از بودجه سال گذشته را محقق کنیم، افزود: از این ۳۷۱ هزار میلیارد تومان، ۵۱ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی است یعنی خود دستگاهها درآمد، کسب و خودشان هزینه می‌کنند.

وی گفت: حدود ۳۱۹ هزار میلیارد تومان هم باقی می‌ماند که قرار است از این رقم ۱۶۰ هزار میلیارد تومان را از طریق درآمدهای مالیات، عوارض و حقوق گمرکی بدست بیاوریم و ۱۱۰ هزار میلیارد تومان را هم از طریق فروش نفت و بقیه را از واگذاری اوراق مالی و دارایی های سرمایه ای کسب و هزینه کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه بر اساس قانون، متعهدیم حقوق شاغلان و بازنشستگان را متناسب با تورم افزایش دهیم، افزود: این کار از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم به صورت مستمر انجام شده است همان طور که پارسال حدود ۱۲ درصد افزایش دادیم؛ در عین حال با توجه به اینکه پیش‌بینی ما این است که نرخ تورم بین ۷ تا ۸ درصد باشد، حقوق همه شاغلان و بازنشستگان در سال آینده حدود ۱۰ درصد افزایش خواهد داشت.

پاداش بازنشستگی فرهنگیان تا پایان آذر پرداخت می‌شود

وی با اشاره به اینکه دریافتی شاغلان و بازنشستگان عادلانه نبوده و نامتوازن است، تاکید کرد: باید همت کنیم این موضوع برطرف شود؛ به همین علت در صفحه ۱۶۵ برنامه ششم توسعه توضیح دادیم که در تلاشیم این نابرابری میان بازنشستگان را یکسان کنیم. در عین حال به همین منظور در بودجه سال آینده هم ردیف ویژه‌ای به مبلغ هزار میلیارد تومان در نظر گرفتیم تا بتوانیم نسبت به برابری حقوق بازنشستگان و شاغلان و ایجاد عدالت اقدام کنیم.

نوبخت ادامه داد: امسال حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به کارکنان دولت حقوق می‌پردازیم که این رقم در سال بعد ۱۰ درصد یعنی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داشت. در عین حال سازمان برنامه و بودجه بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه اجازه دارد که از محل جابجایی ها، برخی از ارقام را ۱۰ درصد بالا ببرد.

وی افزود: رئیس جمهوری به سازمان برنامه و بودجه تکلیف کرد که در رابطه با بازنشستگان با عدالت رفتار و نابرابری ها را برطرف کنیم؛ همچنین ردیف بودجه دیگری داریم که بر اساس آن دولت در سال آینده ۴۰ هزار میلیارد تومان به صندوق های بازنشستگی کمک خواهد کرد، بر همین اساس، امکان و ظرفیت قانونی سازمان برنامه بودجه اجازه می دهد تا ۱۰ درصد به این رقم اضافه کنیم.

نوبخت افزود: پارسال پاداش بازنشستگی سال ۹۳ را پرداخت کردیم و پاداش سال های ۹۴ و ۹۵ باقی مانده است که هر کدام حدود هزار میلیارد تومان است؛ این در شرایطی است که پاداش بازنشستگی فرهنگیان تا پایان آذر امسال پرداخت خواهد شد.

نرخ معافیت مالیاتی ۱۵ میلیون تومان است

نوبخت افزود: نرخ معافیت مالیاتی برای سال آینده برای درآمد حدود ۱۵ میلیون تومان در سال است؛ ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان باید بابت خرید تضمینی گندم پول می دادیم به همین علت ابتدا آن را انجام دادیم.

نوبخت افزود: قیمت خرید تضمینی گندم برای سال آینده برای هر کیلو ۱۳۰۰ تومان تعیین شده است که حدود ۳۰ تومان بیش از نرخ امسال است. این در شرایطی است که به هیچ وجه برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین برای سال آینده نداریم.

حقوق ۹۳ هزار و ۴۷۰ نفر را بررسی کردیم

محمدباقر نوبخت با بیان اینکه حقوق ۹۳ هزار و ۴۷۰ نفر از مدیران را بررسی کردیم، افزود: از این تعداد حدود ۴ دهم درصد یعنی حدود ۳۹۷ نفر، بیش از ۲۰ میلیون تا ۶۰ میلیون تومان دریافت کردند؛ جمع حقوق همه آن ها چه کسانی که قانونی و چه کسانی که غیر قانونی دریافت کردند ۲۳ میلیارد تومان است.

نوبخت با اشاره به اینکه این تبعیض و این حقوق ها، ناعادلانه بوده است، افزود: برای جلوگیری از این تبعیض، سامانه‌ای طراحی شده است که درآمدهای افراد در آن جا مشخص می‌شود و با این کار سقف درآمد افراد کنترل می‌شود.

وی گفت: نه تنها افراد بلکه همه دستگاههای اجرایی که از منابع مختلف پول دریافت می‌کنند، حق ندارند یک ریال از آن را در غیر از حساب خزانه نگهداری کنند به همین جهت دستگاه های نظارتی بر دستگاههای اجرایی نظارت می کنند تا همه پول‌های آنان توسط خزانه داری کنترل و نگهداری شود و همه این پول‌ها باید در یک حساب و در یک سامانه مشخص شود. اما اگر کار با شفافیت انجام شود کسی نمی‌تواند تخلف کند.

یارانه نیازمندان قطع نمی‌شود

سخنگوی دولت درباره یارانه ها هم گفت: مصوبه ای را از مجلس شورای اسلامی درخواست و اخذ کردیم تا به دولت اجازه دهد تا سقف ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت ها یا از محل بودجه عمومی تامین مالی کند و آن را برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به جامعه هدف در جهت حمایت از اقشار کم درآمد و برای تولید اشتغال هزینه کند.

نوبخت ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدل هایی را طراحی کرده است تا مطمئن شویم یارانه هیچ نیازمندی قطع نشود. اجازه داریم از ردیف متفرقه برای پرداخت یارانه ها به مقدار مورد نیازمان استفاده کنیم.

نوبخت با اشاره به اینکه قانون تکلیف کرده است که یارانه غیر نیازمندان را قطع کنیم، گفت: در یک مرحله، یارانه حدود ۳ تا ۴ میلیون نفر حذف شد اما یارانه تعدادی از آنان را دوباره برقرار کردیم.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه برای سال آینده به هیچ وجه برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین نداریم، افزود: معمولا پس از تصویب لایحه بودجه توسط مجلس شورای اسلامی در این باره تصمیم خواهیم گرفت.

نوبخت درباره طرح ملی تحول سلامت در لایحه بودجه هم گفت: این یکی از طرح‌های اساسی ماست و دولت پارسال ۴ هزار میلیارد تومان و امسال هم حداقل ۴ هزار میلیارد تومان به این طرح اختصاص داده است و سال آینده هم این گونه خواهد بود.

وی افزود: طرح تحول سلامت، طرح اساسی و سیاست مصوب دولت تدبیر و امید است که تحت هیچ شرایطی متوقف نخواهد شد اما باید ساماندهی شود. به همین جهت سازمان برنامه و بودجه موظف شد در حوزه معاونت اجتماعی و عمومی با توافق وزارتخانه های بهداشت و درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدلی طراحی کند تا بیمه پایه برای همه مردم باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اشتغال مولد و مستمر از طریق افزایش سرمایه گذاری بدست می آید به همین علت پیش بینی می کنیم برای سال آینده سرمایه گذاری ها در این زمینه ۱۲ و ۴ دهم درصد افزایش یابد.

وی افزود: بر اساس این رشد می توانیم اشتغال مناسبی را ایجاد کنیم اما اکنون با پدیده ورود به بازار کار مواجهیم و نرخ مشارکت افزایش یافته است به طوری که در سه ماه گذشته حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر وارد بازار کار شدند که از این تعداد برای ۷۵۰ هزار نفر شغل ایجاد کردیم.

نوبخت گفت: باید در کنار سرمایه گذاری طرح هایی را اجرا کنیم به همین علت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، هزار میلیارد تومان فقط برای پرداخت یارانه تسهیلات ارزان قیمت به روستایی های عشایر، شرکت های دانش بنیان و جوانان تحصیل کرده اختصاص دادیم.

۷۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می‌کنیم

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه فوریت طرح استفاده از یک و نیم میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی معادل حدود ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان برای اشتغال، در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، افزود: با توجه به این موضوع، فرصت های شغلی افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه اکنون سالانه می توانیم حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم، ادامه داد: باید هر سال حداقل ۹۰۰ تا ۹۳۰ هزار نفر را شاغل کنیم تا روند کاهنده نرخ بیکاری را به سمت یک رقمی شدن پیش ببریم.

نوبخت گفت: در لایحه بودجه سال آینده ۶۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای بودجه طرح های عمرانی پیش بینی شده است که در مقایسه با امسال بیش از ۱۰ درصد رشد داشت.۲۰ هزارمیلیارد تومان تا اول آبان برای طرح های عمرانی امسال پول دادیم و خود را موظف می دانیم تا پایان سال آن را به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان برسانیم در حالی که پارسال حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان بود .

نوبخت با بیان اینکه از بخش خصوصی برای اتمام طرح های نیمه تمام برای همکاری دعوت می کنیم، اضافه کرد: آنها می توانند مستقلا یا با همکاری دولت در این طرح ها مشارکت کنند.

درآمد نفتی به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان می رسد

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه میزان تولید نفت کشورمان از یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه رسیده است، گفت: می خواهیم از محل فروش نفت، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان منابع بدست آوریم .

نوبخت افزود: البته نمی خواهیم بیشتر از ۲ و نیم میلیون بشکه نفت صادر کنیم.

وی با اشاره به اینکه با دیپلماسی قوی نفتی هم از نظر قیمت و هم از نظر میزان تولید، موفقیت کسب کردیم، گفت: سال آینده می توانیم نفت را بشکه ای ۵۰ تا ۵۵ دلار بفروشیم.

افزایش قیمت دلار قابل قبول نیست

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه قیمت دلار در لایحه بودجه سال آینده با ۱۰۰ تومان افزایش نسبت به امسال، حداکثر ۳۳۰۰ تومان در نظر گرفته شده است، افزود: سیاست دولت افزایش قیمت دلار نیست.

نوبخت گفت: در سخت ترین شرایط حاضر شدیم با پرداخت حدود ۲۲ درصد سود از بازار پول و بازار سرمایه، پول تامین کنیم اما حاضر نیستیم قیمت دلار را افزایش دهیم؛ افزایش قیمت دلار برای ما قابل قبول نیست و رئیس جمهور بر مدیریت بازار شناور دلار تاکید کرد.

وی افزود: قیمت فعلی دلار در بازار، برای دولت معقول نیست بنابراین از همه ابزارهای خود برای کنترل آن استفاده خواهیم کرد. قیمت فعلی دلار در بازار با ثبات نیست و از نظر اقتصاد بازار و عرضه و تقاضا باید تعدیل شود.

بودجه ۹۶ و اقتصاد مقاومتی

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره میزان انطباق لایحه بودجه سال آینده با سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: از ۲۴ بند سیاست های کلی ابلاغی، ۱۲ موضوع را استخراج و برای آن ها طرح و برای هر طرح تعدادی پروژه تعریف کردیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی می دانند در سال آینده دولت روی کدام طرح ها کار خواهد کرد.

نوبخت با بیان اینکه برنامه ما برای همه بخش ها مشخص است، اضافه کرد: به همراه این برنامه پیوست اقتصاد مقاومتی هم به مجلس تقدیم می شود.