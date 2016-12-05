«گیله مرد» برای هشتمین بار وارد بازار نشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات نگاه، مجموعه داستان «گیله مرد» نوشته بزرگ علوی به تازگی توسط انتشارات نگاه به چاپ هشتم رسیده است. این کتاب چند داستان کوتاه از بزرگ علوی را در بر می گیرد که «گیله مرد» یکی از آن هاست.

در گیله مرد موضوع چندان ارتباطی به خلق وخوی شخصیت گیله مرد ندارد. حتی طوفان جنگل و هوای بارانی و نمناک و نامناسب جانشین کیفیت روانی گیله مرد شده است. زیرا داستان اساسا رئالیستی است و نقطه عزیمت واقعیت بیرونی است، گیله مرد بالاجبار و در موقعیتی ناخواسته درگیر ماجرا شده درحالیکه دوست دارد در همان جنگل و خانه روستایی اش زندگی کند اما اتفاقاتی در روستاها مثل بهره مالکانه گرفتن از روستا و حاکم شدن مالک او را به ناگزیر در موقعیت حساس قرار می دهد که او را وادار به داخل شدن در ماجرا می کند که نهایتا منجر به کشته شدنش می شود.

چاپ هشتم کتاب «گیله مرد» با قیمت ۱۴۰ هزار ریال منتشر شده است.