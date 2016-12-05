۵۱ خودروی حامل اتباع غیرمجاز در جهرم توقیف شد

علیرضا صحرائیان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به فصل برداشت مرکبات و راه افتادن دوباره مجتمعهای بستهبندی و سورتینگ در شهرستان خواستار استفاده مدیران این مجتمعها از نیروهای بومی شد.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تا کنون هزار و ۷۸۰ تبعه غیر مجاز در جهرم تردد داشتهاند از تشدید طرح طرد اتباع بیگانه خبر داد که با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان تعداد ۵۱ دستگاه خودرو حامل این افراد توقیف شددهاند.
فرماندار ویژه شهرستان جهرم با اشاره به پلمب ۲۲ واحد صنفی متخلف که از اتباع غیرمجاز استفاده کرده بودند، گفت: قطعاً با واحدهای صنفی که بخواهند از اتباع غیرمجاز استفاده کنند به شدت برخورد میشود.
