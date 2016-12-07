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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۷

۲۰ آذرماه در مشهد؛

پیش نشست کنگره ملی قرآن و علوم انسانی برگزار می شود

پیش نشست کنگره ملی قرآن و علوم انسانی برگزار می شود

پیش نشست کنگره ملی قرآن و علوم انسانی با موضوع نظریه پردازی های قرآنی در حوزه علوم انسانی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش نشست کنگره ملی قرآن و علوم انسانی با موضوع نظریه پردازی های قرآنی در حوزه علوم انسانی با حضور دبیر علمی کنگره ملی قرآن و علوم انسانی، حجت الاسلام دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی و با حضور حجت الاسلام دکتر جواد ایروانی و حجت الاسلام دکتر علی جلائیان اکبرنیا، اساتید دانشگاه علوم اسلامی رضوی در این دانشگاه برگزار می شود.

زمان این نشست شنبه ۲۰ آذرماه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ و محل نشست در سالن اجتماعات دانشگاه علوم اسلامی رضوی می باشد.

علاقه مندان این حوزه می توانند جهت بهره مندی از این پش نشست، در این اجلاس حضور یابند. کنگره ملی قرآن و علوم انسانی به همت مدرسه عالی قرآن و حدیث، جامعه المصطفی(ص) العالمیه، اردیبهشت سال آینده برگزار می گردد.

کد مطلب 3843826

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