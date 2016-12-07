به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیونهای تخصصی چهارگانه دهمین اجلاس سراسری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و علمای سراسر کشور امروز چهارشنبه ۱۷ آذرماه پس از برگزاری آئین افتتاحیه با حضور اعضا، رئیس، دبیر و منشی هر کمیسیون در ساختمان دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تشکیل شد.
این کمیسیونها که با محوریت موضوع «حوزه انقلابی، بایستهها و راهکارها» تشکیل شده است با مشخصات ذیل در حال برگزاری است.
۱ـ کمیسیون حوزه و روحانیت (نقش و رسالت حوزه انقلابی در تبیین مبانی و تحقق اهداف انقلاب اسلامی)
رئیس: آیتالله مقتدایی (دامت برکاته) قائم مقام محترم جامعه مدرسین
دبیر: جناب حجتالاسلام والمسلمین آقای نواب (زیدعزه العالی)
منشی: جناب حجتالاسلام والمسلمین آقای قربانی (زیدعزه)
اعضای کمیسیون: ۹۴ نفر از علما و صاحبنظران سراسر کشور
۲ـ سیاسی اجتماعی: (نقش و رسالت حوزه انقلابی در مواجهه با تحولات و آسیبهای اجتماعی)
رئیس: حضرت حجتالاسلام والمسلمین آقای جمشیدی (دامت افاضاته) عضو محترم جامعه مدرسین
دبیر: جناب حجتالاسلام والمسلمین آقای فرخ فال (زیدعزه العالی)
منشی: جناب حجتالاسلام والمسلمین آقای طاهری (زیدعزه العالی)
اعضای کمیسیون: ۸۹ نفر از علما و صاحبنظران سراسر کشور
۳ـ فرهنگی تبلیغی (نقش و رسالت حوزه انقلابی در ارتقای فرهنگ دینی جامعه)
رئیس: حضرت حجتالاسلام والمسلمین آقای رجبی (دامت افاضاته) عضو محترم جامعه مدرسین
دبیر: جناب حجتالاسلام والمسلمین آقای نبوی (زیدعزه العالی)
منشی: جناب حجتالاسلام والمسلمین آقای بنیادی (زیدعزه)
اعضای کمیسیون: ۹۳ نفر از علما و صاحبنظران سراسر کشور
۴ـ حوزه و بینالملل (نقش و رسالت حوزه انقلابی در عرصه بینالملل)
رئیس: حضرت آیتالله کعبی (دامت برکاته) عضو محترم جامعه مدرسین
دبیر: جناب حجتالاسلام والمسلمین آقای زمانی (زیدعزه العالی)
اعضای کمیسیون: ۷۶ نفر از علما و صاحبنظران سراسر کشور
لازم به ذکر است کمیسیونهای چهارگانه در دو شیفت کاری صبح و عصر فعالیت خواهد نمود و گزارش آنها توسط ریاست هر کمیسیون در اجلاس عمومی ارائه خواهد شد.
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