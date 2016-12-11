ثبت نام شانزدهمین دوره عتبات دانشگاهیان آغازشد/ اعزام از اول بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدرضا فقیهی صبح امروز در نشستی خبری در محل ستاد عتبات و عمره دانشگاهیان، با ارائه گزارشی از پانزدهمین دوره اعزام دانشگاهیان به عتبات، از آغاز ثبت نام دوره شانزدهم اعزام دانشگاهیان به عتبات از امروز یکشنبه ۲۱ آذرماه خبر داد.

وی ادامه داد: دانشگاهیان از امروز تا اول دی ماه ۹۵ می توانند با مراجعه به سایت labbaik.ir.www نسبت به ثبت نام اقدام کنند. دوره اعزام شانزدهم از ابتدای بهمن ماه آغاز می شود و براساس برنامه ریزی های صورت گرفته این فرایند تا پایان فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان خاطرنشان کرد: به محض اینکه زمان ثبت نام به پایان رسید، قرعه کشی انجام شده و از طریق پیامک به دانشگاهیان اطلاع رسانی می شود.

وی یادآور شد: امسال برای اعزام چهارصد کاروان پیش بینی شده است و بنا نداریم تعداد کاروان ها را افزایش دهیم به جز در مواردی که درخواست ها خیلی افزایش یابد.

فقیهی ادامه داد: امسال ۵ گروه دانشگاهی اعم از اساتید، کارمندان، دانشجویان متاهل، دانشجویان دختر مجرد و دانشجویان پسر مجرد به عتبات اعزام می شوند. در این دوره نیز مانند دوره قبل بر اساس تفاهم نامه ای که با اداره گذرنامه منعقد شده است، مجوز خروج از کشور دانشجویان پسر اخذ می شود.

وی در ادامه به رایزنی با بانک ملت برای ارائه وام عتبات به دانشگاهیان اشاره کرد و گفت: دانشجویانی که از طریق زمینی به عتبات اعزام شوند یک میلیون تومان و دانشجویانی که به صورت هوایی اعزام شوند یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وام قرض الحسنه با کارمزد ۴ درصد دریافت خواهند کرد.

فقیهی اعلام کرد: امسال برای اولین بار زوج های جوانی که قصد دارند زندگی خود را بعد از زیارت کربلا و نجف آغاز کنند، خارج از نوبت اعزام خواهند شد.

وی در ادامه به طرح زیارت نیابتی اشاره کرد و گفت: بر اساس این طرح به هر فردی که اعزام می شود، نام ۳۰ نفر از ثبت نام کنندگانی که نتوانسته اند اعزام شوند و نام آنها در قرعه کشی درنیامده است، ارائه می شود تا به جای آنها یک زیارت نیابتی انجام دهند.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان ادامه داد: برنامه های فرهنگی در سه بخش قبل از اعزام، حین اعزام و بعد از اعزام برنامه ریزی شده است و امسال ۱۶ هزار نفر از دانشگاهیان به عتبات عالیات اعزام می شوند.

وی در مورد قیمت های اعزام نیز گفت: هنوز قیمت ها به ما اعلام نشده ولی با توجه به افزایش قیمت ارز، ممکن است امسال نسبت به سال گذشته کمی گران تر باشد که البته ما تخفیف هایی نیز خواهیم داشت.

فقیهی در مورد اعزام به سامرا نیز گفت: این موضوع به امنیت عراق بستگی دارد و اگر امنیت عراق این اجازه را به ما بدهد که بتوانیم دانشگاهیان را به سامرا اعزام کنیم، اعزام انجام می شود در غیر این صورت اعزام نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: شعار امسال سبک زندگی فاطمی بوده و این نام با توجه به اینکه اول سال با ولادت حضرت زهرا آغاز شد و آخر آن نیز با ولادت حضرت زهرا پایان می یابد، انتخاب شد.

فقیهی ادامه داد: افرادی که ثبت نام می کنند مجاز به آوردن همراه از جمله پدر و مادر خود نیستند، چرا که حضور این افراد روند تسریع در کاروان ها را مختل می کند.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان با ارائه گزارشی از دوره پانزدهم عتبات دانشگاهیان ادامه داد: در دوره پانزدهم بیش از ۹۷ هزار نفر در سایت عمره و عتبات دانشگاهیان ثبت نام کردند و قرار بود ۳۱۳ کاروان اعزام شود ولی با توجه به درخواست استان ها، تعداد کاروان ها را به ۴۴۲ کاروان افزایش یافت.

وی افزود: یعنی در واقع ۱۰۰ کاروان به کاروان های ما اضافه شد و ۱۷ هزار و ۶۸۰ نفر از دانشگاهیان در دوره پانزدهم به عتبات اعزام شدند. ۳۵۹ کاروان مربوط به زوج های جوان و متاهلان، ۴۷ کاروان مربوط به دختران مجرد، ۲۶ کاروان مربوط به پسران مجرد و ۱۰ کاروان مربوط به اساتید اعزام شدند.

فقیهی با بیان اینکه تمام کاروان ها دارای روحانی، مداح بوده و کاروان دختران مجرد دارای یک معینه بود که از طرف بعثه مقام معظم رهبری اعزام شده بودند، افزود: در این دوره ۳۱۵ کاروان به صورت هوایی و ۱۲۷ کاروان به صورت زمینی اعزام شدند. همچنین ۱۱ هزار بسته فرهنگی از طریق بانک ملت در اختیار دانشجویان و اساتید قرار گرفت. همچنین ۱۸ هزار لباس و چادر به دانشجویان پسر و دختر ارائه شد و بیش از ۸ هزار نفر از بانک ملت وام دریافت کردند.

وی ادامه داد: همچنین برنامه های فرهنگی در عراق و کربلا برگزار شد به طوری که ۱۱۹ برنامه نجف شناسی در صافی صفا و بیش از ۱۰۰ برنامه در مرقد مطهر حر برگزار شد.