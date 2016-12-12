به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی صبح دوشنبه در جلسه معارفه پزشکان متخصص شهرستان کنگان اظهار داشت: یک همدلی خوبی برای توسعه شهرستان کنگان به ویژه در حوزه سلامت بین مسئولین این شهرستان است.

وی با بیان اینکه این گردهمایی برای خوش آمد گویی و معارفه پزشکان متخصص است که در شهرستان کنگان حضور پیدا کردند، اضافه کرد: در حال حاضر ۳۸ متخصص در شهرستان کنگان در حال ارایه خدمات به شهروندان هستند.

رئیسی خاطرنشان کرد: با شروع دولت تدبیر و امید خدماتی بی نظیری در حوزه سلامت به مردم ارایه شده است؛ توسعه و خدماتی که در سه سال اخیر حوزه سلامت استان بوشهر اتفاق افتاده در سه دهه اخیر نبوده است.

وی با اشاره به فعال سازی درمانگاه‌های تخصصی در سراسر استان، اضافه کرد: تبدیل شدن شهرستان کنگان به قطب درمانی جنوب در استان بوشهر که بازهم در حال توسعه است از جمله این اقدامات است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: در شهرستان کنگان تمامی اراده‌ها با هم جمع می‌شوند و در راستای توسعه شهرستان یک خاصیت هم افزایی ایجاد می‌کنند.

وی افزود: از محل عنایات مقام معظم رهبری، اعتباراتی که در سطح ملی وزارت خانه اختصاص داد به شهرستان، اعتبارات استانی و حمایت‌هایی که در طرف شورا، شهردار و مردم شهرستان و صنعت نفت شد، همه دست به دست هم دادن تا امروز شاهد این باشیم که به یک شکوفایی در حوزه سلامت شهرستان دست پیدا کنیم. برای توسعه بیشتر نیاز است همدلی و هم گرایی بین دستگاه ها وجود داشته باشد.

رئیسی تصریح کرد: قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت در دولت تدبیر و امید نسبت تخت‌های بیمارستانی در استان کمتز از ۰.۸ به ازای هزار نفر جمعیت بوده در صورتی که این شاخص در کشور ۱.۵۵ به ازای هر هزار نفر بود.

وی خاطرنشان کرد: با اتفاقاتی که در حوزه سلامت استان بوشهر افتاده این شاخص به ۱.۵ به ازای هر هزار نفر رسیده است و با برنامه توسعه‌ای که در حوزه سلامت استان شروع شده است در چند سال آینده به شاخص ۲ در هزار در سال ۱۴۰۴ خواهیم رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ادامه داد: در گذشته تعداد تخت‌های بیمارستانی در استان بوشهر حدود ۷۵۰ تخت بوده که این آمار بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت و در سه سال اخیر به حدود هزار و ۴۱۷ تخت رسیده است و بر اساس برنامه‌ریزی در آینده نزدیک به دو هزار ۱۴۰ تخت خواهد رسید.

وی گفت: خوشبختانه با وجود صنایع عظیمی که در سطح استان است و با پیگیری‌های استاندار و فرمانداران این صنایع بیشتر به مسئولیت های اجتماعی خود رسیدگی خواهند کرد.

رئیسی گفت: در سال ۹۲ تعدا تخت های فعال در شهرستان کنگان ۴۸ بوده است که در حال ظرفیت بییمارستانی به ۲۰۰ تخت رسیده که می توان به عنوان قطب درمان جنوب بر روی آن حساب کرد.

وی اظهار داشت: در آینده نزدیک امید است بیمارستان دیر شروع به کار کند و همچنین در سفر وزیر بهداشت به استان صحبت هایی پیرامون توسعه بیمارستان تامین اجتماعی عسلویه شد که بخش نوزادان و اطفال در آن راه اندازی شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیان کرد: بیمارستان توحید جم با اینکه تحت پوشش صنعت نفت است ولی تحت پوشش طرح تحول نظام سلامت قرار خواهد گرفت.

وی افزود: با شروع دولت تدبیر امید فقط یک ام.آر.آی در سطح استان فعال بوده است که خوشبختانه در دو سال گذشته علاوه بر ام‌.آر.ای کنگان با توان یک و نیم تسلا و به صورت ۱۰ کاناله یکی از پیشرفته‌ترین تجهیزات MRI سطح کشور است که قادر است در هر پنج دقیقه از یک بیمار و با بالاترین کیفیت تصویربرداری کند یک ام آر آی دیگر نیز به زودی بوشهر در راه اندازی خواهد شد.

رئیسی ادامه داد: از زمان شروع طرح تحول تاکنون حدود ۹۴ میلیون ویزیت تخصصی در سطح کشور صورت گرفته است که این عدد در استان بوشهر بیش از دو میلیون و ۷۳۱ هزار ویزیت تخصصی صورت گرفته است که بر اساس جمعیت تقریبا هر نفر ۲ و نیم بار ویزیت شده است.

وی گفت: خوشبختانه در حوزه بهداشت استان نیز کارهای خوبی صورت گرفته است و در سامانه یکپارچه بهداشت استان ما جز استانهای پیشرو در الکترونیکی کردن پرونه های بهداشتی خانوارها است.