«آنتونیو گوترش» امروز سوگند یاد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «آنتونیو گوترش» دبیرکل جدید سازمان ملل متحد در حالی امروز سوگند یاد می کند که امیدوار است بتواند باتوجه به شرایط پیش آمده در دنیا به خصوص با روی کار آمدن «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری جدید آمریکا به آنچه در شرح وظایفش است جامه عمل بپوشاند.

وی قرار است امروز پس از مراسم ادای سوگند برنامه های خود را اعلام کند.

«گوترش» ۶۷ ساله پیش از این نخست وزیر پرتغال بوده است. وی پس از انتخاب به برخی از کشورها مانند انگلیس سفر کرد و با مقامات آنها دیدار و گفتگوهایی را انجام داد.

گفتنی است انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا، اوضاع را برای او دشوار کرده است.