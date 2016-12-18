کیش می تواند نمونه ایده آلی برای سایر شهرها باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از منطقه آزاد کیش، مهدی چمران در بازدید از هفتمین نمایشگاه شهر ایده آل، انتخاب جزیره کیش به عنوان میزبان این نمایشگاه را اقدامی در راستای نزدیک شدن به فضای سالم و زیبای این جزیره خواند و گفت: سالها پیش جزیره کیش برای میزبانی نمایشگاه شهر ایده آل انتخاب شد تا شاید یک اشاره به این موضوع باشد که برای داشتن شهری زیبا و سالم به کیش نزدیک شویم و از مزایای طبیعی این جزیره زیبا که حاصل تعامل مردم و مسئولان امر است، استفاده کنیم.

وی همکاری مردم در عرصه های مختلف زیست محیطی و ترافیکی را در کیش قابل تحسین خواند و اظهار کرد: کیش دارای امکاناتی است که تقریبا کمتر نقطه ای آن را داراست. از جمله امکانات کیش همکاری مردمی و فرهنگی است که به واسطه آن باعث می شود فرهنگ ترافیکی زیبا و نمونه باشد و یا شهر تمیزی دیده شود زیرا اگر رعایت قوانین و اصول راهنمایی و رانندگی توسط مردم نبود، این جزیره کوچک نیز می توانست درگیر معضلات ترافیکی شود لذا کیش می تواند نمونه ایده آلی برای شهرهای دیگر کشورمان باشد.

رئیس شورای شهر تهران، هفتمین نمایشگاه شهر ایده آل را سرشار از نو آوری و تلاش خواند و گفت: این نمایشگاه نشانگر نو آوری هایی است که گاهی خود شهرداری ها آن را ایجاد می کنند، نو آوری هایی که واردات آن از دیگر کشورها منوط به صرف ارز و زمان است لذا چنین نمایشگاه هایی می تواند فضای رشد را برای این بخش ها ایجاد کند.

چمران ادامه داد: جمع کردن شهرداری ها و برگزاری چنین نمایشگاه هایی سبب می شود که بخش های مختلف بتوانند به تبادل تجربیات بپردازند و برای رفع نیازمندی ها تلاش کنند.

وی در پاسخ به این سوال که فکر می کنید تهران می تواند چه الگویی داشته باشد گفت: جزیره کیش باید یک نمونه و الگو برای گردشگری و شهر ایده آل، تمیز، پاک و سالم باشد اما من توصیه نمی کنم که کیش از تهران الگو برداری کند زیرا تهران جدای از محلات زیبا، پل ها و ... مملو از دود و آلودگی است.

رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: توصیه من این است که مسئولان شهری کیش از سیستم انرژی پاک نظیر خورشید استفاده کنند تا مشکلات زیست محیطی در آینده نیز در کیش به وجود نیاید زیرا تمام حسن جزیره به پاکی این منطقه است.

شایان ذکر است، هفتمین نمایشگاه شهر ایده آل از امروز تا 30 آذرماه به مدت 4 روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش برپاست لذا علاقمندان می توانند از ساعت 18 الی 22 به بازدید از این بخش بپردازند.