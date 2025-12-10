به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، بیمهشدگان، کارفرمایان، بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی پس از ثبتنام و ورود به سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir از طریق منوی «خدمات سلامت الکترونیک» و در بخش «نسخ الکترونیک من» به مجموعهای از اطلاعات نسخ ههای درمانی صادر شده در مراکز درمانی و پزشکان دسترسی دارند.
اطلاعاتی نظیر «نام پزشک، نوع تخصص و کد نظام پزشکی وی»، «تاریخ ویزیت»، «نام مراکز درمانی ارائه دهنده خدمات درمانی»، «اطلاعات بیمار»، «تجویزها و دستورات پزشک» و «پرداختهای بیمار در قالب سهم سازمان و سهم بیمهشده» در نسخ صادر شده برای بیمهشدگان قابل مشاهده است.
همچنین در منوی «خدمات سلامت الکترونیک» سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی، خدمات «پرونده سلامت من»، «نوبتدهی ارجاع بیمار»، «استعلام برخورداری از حمایت درمانی»، «لیست بازپرداخت هزینههای درمانی» و سامانههای درمانی «نوبتدهی درمان» و «تأیید نسخ درمان» در اختیار افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارد.
بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی پس از مراجعه به مراکز درمانی و مطب پزشکان و ثبت نسخ الکترونیک برای آنان، اطلاعات نوع نسخه، کد رهگیری، تاریخ نسخه، نام پزشک معالج را از طریق پیامک ارسالی سازمان تأمین اجتماعی دریافت میکنند. اطلاعات کامل مراجعات و جزئیات نسخ درمانی بارگذاری شده در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی، تکمیل کننده دادههای موردنیاز بیماران بیمهشده است.
