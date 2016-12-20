به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ترکاشوند که به همراه علی اکبرطاهری به پرسپولیس آمد و به عنوان معاون اقتصادی فعالیتش را آغاز کرد، ابتدای فصل شانزدهم لیگ برتر از سوی باشگاه به عنوان مسئول نقل و انتقالات معرفی شد تا بازیکنان مد نظر کادر فنی را جذب کند.

برگزاری اردوی پرسپولیس در اوکراین و جذب دو بازیکن از این کشور اما حرف و حدیث های زیادی را برای این مسئول بوجود آورد و حتی کار را تا جایی پیش برد که برخی اتهاماتی از قبیل دلالی را هم به وی وارد کردند. این درحالی است که ترکاشوند تاکید دارد هیچ نقشی از جذب این اوکراینی ها ندارد و تنها دستورات برانکو را انجام داده است.

محمدعلی ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اتهاماتی که به وی وارد شده و از او به عنوان آقای دوربینی باشگاه پرسپولیس نام برده شده است پاسخ داد:

* خبرگزاری مهر: ماجرای جذب دو بازیکن اوکراینی ادامه دارد و شما هم به عنوان متهم اول همچنان باید پاسخگو باشید؟



- محمدعلی ترکاشوند: بنده چندین بار در این مورد صحبت کرده ام و توضیحاتی که لازم بود را ارائه دادم اما نمی دانم چرا هنوز برخی دنبال این ماجرا هستند. حتما دوستانشان که ایجنت هستند از این موضوع ناراحت شده اند که چرا خودشان این دو بازیکن را نیاورده اند و به همین خاطر چند وقت یکبار این موضوع را مطرح می کنند.

* تاکید آنها روی این موضوع است که شما این دو بازیکن را به پرسپولیس آورده اید و از آنجایی که آنها کیفیت لازم را ندارند طبیعتا عنوان می شود که روند انتقال آنها سالم نبوده و مسائلی پشت پرده بوده است؟

- چه مسائلی می تواند باشد؟ چندین بار ماجرا را گفته ام این بار هم می گویم. بنده در هفته دوم اردوی اوکراین به جمع تیم اضافه شدم و زمانی که به آنها رسیدم صحبت های مقدماتی در مورد حضور این دو بازیکن صورت گرفته بود و آقای برانکو هم تاییدشان کرده بود. ایشان به عنوان سرمربی تصمیم گیرنده اصلی بودند. در روزهای پایانی اردو آقای برانکو بنده را صدا کردند و گفتند که کار عقد قرارداد این دو بازیکن را انجام بدهم و من هم این کار را به عنوان مسئول نقل و انتقالات انجام داد.

* پس چرا هنوز در مورد انتقال این دو بازیکن صحبت می شود و اتهاماتی دلالی هم به شما وارد می شود؟

- دلیلش را نمی دانم. شاید دوستان ایجنت ناراحت شده اند که چرا این دو بازیکن از کانال خودشان به پرسپولیس نیامدند. به همین خاطر شروع کردند به حاشیه سازی. چندین بار این موضوع را آقای برانکو و آقای خوردبین توضیح داده اند. حتی آقای گلستانی که میزبان ما بود وقتی متوجه شد این دو بازیکن را جذب کرده ایم گلایه کرد که اگر شما بازیکن می خواستید به من می گفتید تا گزینه های بیشتری را معرفی کنم. بنده هم از ایشان خواهش کردم که از فدراسیون فوتبال اوکراین در مورد کیفیت فنی این دو بازیکن استعلام بگیرند که این کار انجام شد و مورد تایید قرار گرفتند.

* یعنی تاییدی که فدراسیون اوکراین کرد الان و با عملکرد این دو بازیکن در پرسپولیس از نظر خودتان منطقی است؟

- چون بنده خودم فوتبالیست بودم شناخت کافی از مسائل فنی یک بازیکن دارم. به نظرم این دو بازیکنان خوبی هستند. منتهی چیزی که مطرح است اینکه آقای برانکو حتی در زمان حضورش در تیم ملی هم از 14-15 بازیکن بیشتر استفاده نمی کرد. روش ایشان اینگونه است. به همین خاطر ممکن است به این دو بازیکن کمتر میدان داده باشد. وگرنه هردوی این بازیکنان خوب هستند. برانکو به خط دفاعی تیمش اعتقاد دارد و به پلی یانسکی بازی نمی رسد. پریموف هم در همه تمرینات خوب گلزنی می کند.

* البته پریموف در بازیهای اخیر فرصت بازی کردن داشته اما نتوانسته نمایش قابل قبولی داشته باشد.

- به هرحال بازیکنان خارجی وقتی به تیم های بزرگ می آیند مشکلاتی دارند. تعداد بازیکنان خارجی که در تیم های بزرگ ایران خیلی خوب نبودند کم است.

* با این شرایط به نظر می رسد که شما انتقادات وارده را درست نمی دانید؟

- طبیعتا. بنده با صداقت کار می کنم و زیر بار حرف زور و این مسائل نمی روم. برخی تکلیف شان مشخص است و دنبال این هستند که تحت هر شرایطی انتقاد کنند و برای پرسپولیس حاشیه بسازند. تنها کاری که از دستم برمی آید که آنها را به خدا واگذار کنم. همین چند روز پیش گفتند که من به طیبی بازیکن استقلال خوزستان زنگ زدم که بیاید پرسپولیس. درحالی که دروغ است و ایشان اصلا مد نظر برانکو نیست.

* یعنی اعتقاد دارید که این مسائل با هدف خاصی مطرح می شود؟

- قطعا. می دانم که عنادی پشت این مسائل است. یک عده کلا نشسته اند تا برای تیم حاشیه درست کنند. من اینها را به خدا واگذار می کنم. پنج سال است که با آقای طاهری کار کرده ام و همیشه از ایشان صداقت و درست کاری را یاد گرفته ام.

* اما عنوان شده که شما عشق دوربین هستید و مدام دنبال عکس گرفتن با بازیکنان هستید؟

- نمی دانم هدفشان از این کارها چیست. من آن برنامه را اصلا ندیدم اما شنیدم که این مسائل را مطرح کرده اند. من مسئول نقل و انتقالات باشگاه هستم و طبیعتا وقتی بازیکنی قراردادش را امضا می کند من باید باشم. اتفاقا من دنبال این مسائل نبودم و عشق دوربین هم نیستم. در مورد تک تک عکس هایی که نشان داده اند می توانم توضیح بدهم. آقای بیرانوند و امیری همشهری من هستند و به وجودشان افتخار می کنم. بیرانوند از من خواست که با هم عکس یادگاری بگیریم من هم با افتخار کنار ایشان ایستادم. این دو بازیکن را هم من به پرسپولیس آوردم پس چرا کسی از خوبی های این بازیکنان نمی گوید؟ از من گذشته است که بخواهم دنبال عکس و مصاحبه باشم.

* چرا این توضیحات را به همان برنامه ندادید؟

- چندین بار خواسته ام که صحبت کنم اما آقای فردوسی پور قبول نمی کنند که من به برنامه بروم و از خودم دفاع کنم. ایشان می خواهد من تلفنی روی خط بروم که البته قبول نکردم چون اجازه نمی دهد کسی حرف بزند و فقط خودش صحبت می کند. می خواست دوربین بفرستد که گفتم قبول است به شرط اینکه ما هم دوربین باشگاه را کنارش بگذاریم تا مشخص شود چه می گوییم.

* پس همین کار را بکنید و از اتهامات دفاع کنید؟

- مشکل اینجاست که از همه دقایقی که مصاحبه می گیرند ایشان هر بخشی را که خودش می خواهد و به نفع اش هست پخش می کند. اما وقتی که به برنامه بروم دیگر نمی تواند جلوی دهان من را بگیرد و حرف هایم را می زنم. ما در این دو سال توانسته ایم وضعیت مالیاتی باشگاه را سروسامان دهیم و به شرایط خوبی برسانیم. سوال من این است که چرا ایشان به این مسائل نمی پردازد؟ چرا نمی آید کارهای خوب ما را هم پوشش دهد؟ در مجمعی که با وزیر ورزش خواهیم داشت همه این موارد را مطرح خواهیم کرد که کارهای حسابرسی بی سابقه ای در باشگاه صورت گرفته و مسائل مالی شفاف شده است.

* یکی از انتقاداتی که این روزها از مسئولان پرسپولیس و برانکو می شود از دست دادن ساسان انصاری است. در این مورد هم توضیح می دهید؟

- ساسان را ما ابتدای فصل به پرسپولیس آوردیم اما در همان هفته های اول و بعد از اینکه در دیدار برابر فولاد برانکو به وی بازی نداد به من زنگ زد و گفت می خواهد برود. بنده مخالف جدایی انصاری بودم و به خود او هم گفتم. با این حال اصرار داشت که برود. همانطور که گفتم برانکو اعتقادات فنی خاص خودش را دارد و به همین خاطر به ساسان بازی نمی داد. اعتقاد ایشان این است که به ترکیب تیمش دست نمی زند و با همان نفرات ثابت بازی می کند. حتی اگر ساسان هم می ماند معلوم نبود که به او بازی بدهد. الان هم به برخی بازیکنان فرصت نمی رسد.