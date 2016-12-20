حادثه برلین تکان دهنده و نگران کننده بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجله اشپیگل، «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا در سخنانی با اشاره به حادثه برلین که منجر به کشته شدن ۱۲ نفر شد، اظهار داشت: کشورهای عضو اتحادیه اروپا همانند اعضای یک خانواده هستند و هر اتفاقی برای یکی از اعضا موجب نگرانی برای سایرین است.

وی در ادامه افزود: من علاوه بر ابراز همدردی با خانواده قربانیان حادثه برلین مایلم به این نکته اشاره کنم که جان مردم برای ما ارزش بسیاری دارد و برای محافظت از آن باید نهایت تلاشمان را بکار بگیریم.

«کریستین کرن» صدراعظم اتریش نیز در واکنش به این حادثه گفت: حادثه برلین باید مورد ریشه یابی قرار گرفته و پس از آن بتوان به گزارش های مستدل دست پیدا کرد. من مراتب تاسف دولت اتریش را به دولت همسایه ابراز می دارم.

از سوی دیگر «فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری فرانسه نیز در پیامی با ابراز تاسف و همدردی با بازماندگان حادثه برلین خاطر نشان کرد: پاریس از این حادثه متاسف بوده و خواهان بررسی های لازم در این باره است.