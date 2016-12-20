خسارت عربستان و غرب با آزادی حلب/ پشت پرده ترور سفیر روسیه

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- سمیه خمارباقی: روز گذشته فردی مسلح، «آندری کارلوف» سفیر روسیه در ترکیه را که مشغول بازدید از یک نمایشگاه نقاشی در آنکارا بود، به ضرب گلوله کشت. فرد ضارب که ظاهرا نام وی «مولود مرت آلتینتاس» است، با نشان دادن کارت پلیس وارد ساختمان شده و بعد از تیراندازی هوایی به سمت سفیر روسیه آتش گشوده است.

گزارش ها حکایت از آن دارد که فرد ضارب که در ساختمان محل ترور پنهان شده بود، هدف گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفت و کشته شد. ترور آندری کارلوف، ذهن بسیاری از تحلیلگران مسائل بین المللی و منطقه ای را نسبت به خود مشغول ساخته است. به همین مناسبت گفتگویی را با «طلال عتریسی» رئیس مرکز منطقه ای و مطالعات سیاسی اجتماعی دانشگاه لبنان انجام دادیم.

طلال عتریسی درباره ترور آندری کارلوف سفیر روسیه در ترکیه به ویژه پس از آزادسازی حلب به خبرنگار مهر گفت: طبعا انتظار نمی رفت حلب از یوغ تروریست ها و حامیان آنها آزاد شود، این موضوع برای حامیان گروه های تروریستی در سوریه غیر قابل تحمل است لذا شاهد هستیم رسانه های غربی و عربی سعی دارند با وارونه جلوه دادن حقایق در حلب اینگونه القاء کنند که در این شهر یک فاجعه انسانی و اسلامی در حال وقوع است.

وی با بیان این مطلب افزود: رسانه های غربی از سقوط حلب و کشتار غیر نظامیان در این شهر سخن می گویند. در پی آزادسازی عملیات حلب، «ولادیمیر پوتین» به یک شخصیت قدرتمند جهانی تبدیل شده است. همه این رویدادها باعث ترور سفیر روسیه در ترکیه شده است و در واقع این اقدام تروریستی به مثابه انتقام گیری از عملیات آزادسازی حلب است.

عتریسی خاطرنشان کرد: رسانه های غربی و عربی با جار و جنجال تلاش می کنند عملیات آزادسازی حلب را کمرنگ جلوه دهند و به دنبال طرح فاجعه انسانی در این شهر هستند. این رسانه ها و حامیان آنها در حقیقت به هیچ وجه در پی نابودی تروریسم در سوریه نیستند. آزادسازی حلب خسارت بزرگی برای آمریکا، عربستان سعودی و اروپا و همه کسانی بود که به گروه های تروریستی در سوریه امید داشتند. ترور سفیر روسیه در ترکیه در واقع رابطه مستقیمی با رویدادهای حلب داشت.

وی درباره اینکه رسانه های ترکیه از آغاز بحران سوریه تاکنون نقش مخربی را در حمایت از گروه های تروریستی و گسترش افکار افراطی ایفا کردند، گفت: هر چند نمی توان همکاری ترکیه در عملیات آزادسازی حلب را نادیده گرفت کمکی که با عدم حمایت از گروه های مسلح صورت گرفت، توافقی که آنکارا و مسکو از ماهها قبل درباره عملیات آزادسازی حلب اتخاذ کرده بودند و به موجب آن روسیه با ورود ترکیه به سوریه برای حمله به اکراد موافقت کرد و در مقابل ترکیه نیز متعهد به همکاری در عملیات آزادسازی حلب شد. ترکیه در این توافق تنها مانع از تحقق دولت کرد زبان در سوریه شد و عملا امتیاز دیگری کسب نکرد.

عتریسی خاطرنشان کرد: در مجموع می توان گفت ترکیه در مذاکرات سیاسی مربوط به حل بحران سوریه نقش مثبتی ایفا خواهد کرد اما نباید اقدامات ترکیه در حمایت مالی و تبلیغاتی از گروه های تروریستی در سوریه طی سال های گذشته را فراموش کرد.

رئیس مرکز منطقه ای و مطالعات سیاسی اجتماعی دانشگاه دانشگاه لبنان اظهار داشت: درباره اینکه چرا جنایات رسانه ای و تلاش برخی رسانه ها برای گسترش افکار افراطی و حمایت از تروریسم در دادگاه های بین المللی مورد بررسی قرار نمی گیرد باید گفت که این دادگاه ها توسط کشورهای غربی اداره می شوند و تمامی غرب در جنایات رسانه ای دخالت دارد.

وی در خصوص آینده بحران سوریه در شرایط کنونی به ویژه ریاست جمهوری «دونالد ترامپ»، آزادسازی حلب و ترور سفیر روسیه در ترکیه اظهار داشت: ترور سفیر روسیه، معادلات را تغییر نخواهد داد، درگیری ها در سوریه پایان نخواهد یافت و از منطقه ای به منطقه دیگر منتقل خواهد شد اما اگر ترامپ نسبت به مواضع مثبت خود در قبال ولادیمیر پوتین پایبند باشد، حل بحران سوریه از طریق راهکار سیاسی و با مشارکت ترکیه به ویژه پس از آزادی حلب افزایش خواهد یافت. همچنین اگر رئیس جمهوری منتخب آمریکا در وعده های انتخاباتی خود مبنی بر جنگ با داعش صادق باشد، این امر تاثیر بسیاری بر پیشروی میدانی نیروهای ارتش سوریه در نبرد با گروه های مسلح و حل بحران این کشور از طریق راهکارهای سیاسی خواهد داشت.