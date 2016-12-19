اردوغان: حمله به سفیر روسیه به منظور تضعیف روابط آنکارا- مسکو بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری دیلی صباح، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در واکنش به ترور سفیر روسیه در آنکارا گفت که این اقدام، یک فتنه انگیزی با هدف لطمه زدن به روند عادی سازی روابط میان روسیه و ترکیه بود.

اردوغان گفت که روسیه و ترکیه جهت رسیدگی به پرونده قتل «آندرئی کارلوف» سفیر روسیه در ترکیه، یک کمیته تحقیق مشترک تشکیل خواهند داد.

وی همچنین مراتب تسلیت و همدردی خود را به «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و مردم این کشور اعلام کرد.

شایان ذکر است که «آندرئی کارلوف» سفیر روسیه در ترکیه روز دوشنبه بر اثر تیراندازی یک مرد مسلح در جریان مراسم افتتاحیه یک نمایشگاه نقاشی در آنکارا جان خود را از دست داد.