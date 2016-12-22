جشنواره تجسمی فجر به یک رویداد جریان ساز تبدیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرادخانی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازدید از دبیرخانه جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر و انتخاب آثار توسط شورای هنری این جشنواره گفت: تغییر و تحول در رویکرد جشنواره از سال گذشته موجب تقویت کیفیت و نگاه علمی و حرفه ای در آن شده است.

مرادخانی افزود: جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر به سمت و سویی می رود که تعیین کننده و جریان ساز باشد و به یک برند تبدیل شود.

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با قدردانی از دبیر و شورای هنری این رویداد فرهنگی گفت: حضور و مشارکت هنرمندان شاخص و حرفه ای شورای هنری که در این جشنواره نقش دارند، ارزشمند است و جایگاه این رویداد فرهنگی با حضور و نقش این هنرمندان تعیین می شود و ارتقا پیدا می کند.

مجتبی آقایی دبیر نهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر نیز با ارایه گزارشی از جشنواره گفت: رویکرد جشنواره از هشتمین دوره تغییر کرد و مرزهای رشته ها برداشته شد و نگاه خلاقانه هنری و پژوهشی و معرفی ایده های اصیل محور آن قرار گرفت که بر همین اساس اعضای شورای هنری با این رویکرد آثار را انتخاب می کنند.

آقایی افزود: تغییر رویکرد جشنواره از سال گذشته و برگزاری نهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر در موزه هنرهای معاصر تهران روند برنامه ریزی، انتخاب آثار و اجرای جشنواره را جدی تر و حرفه ای تر می کند.

بهروز دارش عضو شورای هنری جشنواره نیز گفت: با توجه به حجم آثار هنری و تعداد هنرمندان، امکانات امروز پاسخگوی هنرمندان نیست و بخش عمده ای از آثار هنری امکان نمایش پیدا نمی کنند. امروز موزه هنرهای معاصر تهران نیز دیگر پاسخگوی نیاز هنرمندان برای نمایش آثار نیست و برای نمایش کلیت یک رویداد مانند جشنواره هنرهای تجسمی فجر به یک مرکز و فضای هنری و نمایشگاهی نیاز است.

سپس معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: فضای هنرهای تجسمی امروز مانند گذشته نیست و تحول و پویایی و حضور هنرمندان تحولی را در هنرهای تجسمی رقم زده است که نیاز به امکانات و فضای بیشتری دارد و در این راستا ما شاهد افزایش گالری ها و فضاهای نمایشگاهی هستیم.

مرادخانی افزود: ما از ابتدای این دولت در حال پیگیری هستیم تا زمین متعلق به موزه هنرهای معاصر تهران را در کنار موزه که سال ها است بازارچه ای در آن قرار دارد، آزاد کنیم تا بتوانیم فضای نمایشگاهی یا یک گالری ملی را در کنار موزه ایجاد کنیم. این موضوع از سازمان بازرسی و نهادهای مربوط پیگیری شده و سایر موارد حقوقی آن نیز در حال پیگیری است و امیدواریم تا پایان سال جاری تکلیف زمین بازارچه در کنار موزه هنرهای معاصر تهران مشخص شود.

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه از روند انتخاب اولیه آثار نهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر توسط اعضای شورای هنری بازدید کرد.

مجتبی آقایی، محمدباقر آقامیری، کامبیز درم بخش، علی شیرازی، مهنوش مشیری، جمشید حقیقت شناس، بهروز دارش، اصغر کفشچیان مقدم، رضا یساولی، سید نظام الدین امامی فر و مهران هوشیار اعضای شورا هنری و جمشید حقیقت شناس دبیر هنری و عبدالرحیم سیاهکارزاده دبیر اجرایی جشنواره هستند.