توسعه خدمات کلینیک تخصصی بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه بهداشت دشتستان، حسین دارابی اظهار داشت: بعد از راه‌اندازی درمانگاه، جذب حداکثر ممکن پزشکان متخصص و تجهیز درمانگاه به خدمات پاراکلینیکی و تجهیزات تشخیصی در اولویت امر قرار گرفت، به نحوی که امروز در مقایسه با شهریورماه شاهد رشد بیش از ۲ برابری در آمار پذیرش درمانگاه هستیم.

وی افزود: در این راستا برنامه‎ریزی‎های مختلف به منظور ارائه بهتر خدمات به مراجعان شامل افزایش ساعت حضور پزشکان کلینیک و در نتیجه پذیرش بیماران بیشتر، افزایش اتاق پزشک به منظور پزشکان ورودی جدید، تجهیز واحد دندانپزشکی درمانگاه با دو یونیت اطفال و بزرگسال، نصب تجهیزات بینایی سنجی، راه‎اندازی ایستگاه کتابخوانی و... در این کلینیک اجرا شده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان دشتستان، تعداد مراجعه کنندگان به این مرکز در شش ماهه اول فعالیت را بالغ بر ۲۵ هزار نفر و مراجعین درمانگاه عمومی در این مدت را ۷۱ هزار نفر اعلام کرد.

وی، تخصص هایی که به واسطه مساعدت معاونت درمانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و افزایش فاکتورهای ماندگاری پزشکان در کلینیک تخصصی اضافه شده را شامل اطفال، مغز و اعصاب، جراح مغز و اعصاب، ارتوپدی، جراح کلیه، متخصص زنان و زایمان، جراح عمومی زن و مرد، متخصص عفونی، چشم پزشک، متخصص اعصاب و روان و متخصص بی هوشی دانست.

دارابی گفت: تا ماه گذشته در اغلب تخصص های یاد شده یا صرفا یک پزشک با پوشش ۱۵ روز در ماه را داشته‌ایم و یا پزشکی برای ارائه خدمت نداشتیم که در حال حاضر بواسطه جذب نیروی متخصص در هر تخصص حداقل دو نفر مشغول ارائه خدمت در درمانگاه تخصصی هستند و این امر باعث شده میانگین ۱۵۰ مراجعه روزانه به متخصص، در ماه جاری به ۳۰۰ نفر در روز برسد.

وی افزود: از دغدغه‌های دیگر بخش درمان پس از آتشسوزی بیمارستان ۱۷ شهریور، مراجعه بیماران نیازمند به ویزیت پزشک عمومی به بیمارستان شهید صادق گنجی و صرف وقت و مسافت بیشتر برای دریافت خدمات بود که با استقرار پزشک عمومی در درمانگاه تخصصی مقدار قابل توجه ای از این بار کاسته شده است.

این مقام مسئول گفت: به منظور کاهش مراجعه بیماران به سایر بخش‌های پاراکلینیکی مرتبط با خدمات تخصصی و کاهش هزینه های درمان بیماران، خدمات جنبی از قبیل نوار قلب، تست ورزش، گچ گیری، بینایی سنجی، جراحی و نمونه برداری پوست، شنوایی سنجی، تزریقات و مشاوره‌های اعصاب و روان از جانب بخش دولتی تامین و در اختیار مراجعین قرار می گیرد.