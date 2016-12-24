به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدی‌نیا صبح امروز در اداره آگاهی تهران بزرگ با حضور جمعی از مالباختگان و همچنین اعضای دستگیرشده باند سارقان مسلح جزییات دستگیری اعضای این باند بزرگ که علاوه بر تهران و برخی شهرهای دیگر اقدام به طراحی و انجام سرقت مسلحانه کرده بودند را تشریح کرد.

ساجدی نیا گفت: یکشنبه هفته گذشته وقوع سه سرقت مسلحانه به صورت همزمان از سوپرمارکت های محله دهکده المپیک به پلیس اعلام شد. بلافاصله با اعلام این خبر تیم های ویژه پلیس آگاهی تحقیقات گسترده ای را برای شناسایی و دستگیری سارقان مسلح آغاز کردند.

ساجدی نیا گفت: بررسی های اولیه ماموران پلیس نشان می داد سارقان مسلح با استفاده از یک دستگاه سمند سفید رنگ فاقد پلاک شناسایی که سه نفر سارق در داخل آن حضور داشتند با حمله وحشیانه به یکی از سوپرمارکت های بزرگ علاوه بر ایجاد رعب و وحشت برای مالک سوپرمارکت و مشتریان داخل مغازه اقدام به سرقت وجوه نقد داخل مغازه کرده و پس از تیراندازی از محل حادثه متواری شده اند.

وی ادامه داد: ۷۲ ساعت بعد از اعلام این حادثه کارآگاهان پلیس موفق شدند یکی از اعضای این باند را در تهران و عضو دیگری را در شهرستان ورامین و یکی دیگر از اعضا را در شهر قرچک دستگیر کنند.

وی افزود: با انتقال متهمان دستگیر شده به اداره پلیس آگاهی و در حالی که کارآگاهان گمان می دادند اعضای باند بیشتر از سه نفری است که دستگیر شده اند تحقیقات فنی و پلیسی از متهمان دستگیرشده انجام شد از سوی دیگر بررسی های پلیسی نشان می داد سارقان مسلح علاوه بر شهر تهران در شهرهای اطراف نیز مرتکب سرقت های مسلحانه با همین شیوه و شگرد شده و قصد ایجاد ترس و وحشت در بین اعضای اتحادیه صنف سوپرمارکت داران و خواروباروفروشان را دارند.

رئیس پلیس تهران بزرگ افزود: نتیجه بازجویی های فنی نشان می داد اعضای این باند بعد از سرقت بلافاصله به شهرستان های مجاور یا شهرستان های غربی مهاجرت کرده تا در دام پلیس گرفتار نشوند.

ساجدی نیا افزود: بررسی ها نشان می‌داد سرقت‌های صورت گرفته از سوی اعضای این باند گرچه مسلحانه و با تیراندازی همراه بود اما در برخی از سرقت ها سارقان کمتر از ۱۰۰ هزار تومان به سرقت برده بودند.

ساجدی نیا افزود: با تلاش هماهنگ ماموران پلیس آگاهی، پلیس پیشگیری و پلیس آگاهی ناجا سرانجام موفق شدیم همه اعضای این باند را شناسایی و دستگیر کنیم. هر چند تحقیقات نشان می دهد سر دسته و مغز متفکر این باند سرقت مسلحانه همچنان متواری است.

ساجدی نیا با اعلام اینکه برخی از اعضای دستگیرشده باند دارای سابقه کیفری هستند، افزود: تلاش ماموران برای شناسایی و دستگیری سردسته متواری باند همچنان ادامه دارد.

وی در ادامه اعلام کرد: خوشبختانه مجموع سرقت های صورت گرفته در تهران از ابتدای سال تاکنون با کاهش ۱۴ درصدی رو به رو بوده و امیدواریم تا پایان سال این روند رو به کاهش همچنان ادامه داشته باشد.

وی افزود: تا پایان سال مجتمع های تجاری و مراکز خرید به صورت ویژه تحت پوشش ماموران پلیس قرار دارند و امیدواریم با توجه به تلاشی که ماموران برای به دام انداختن اعضای این باند سرقت مسلحانه انجام داده اند، قوه قضاییه و دستگاه قضایی برخورد شایسته ای با آنها داشته باشند تا درس عبرتی باشد برای دیگر متهمانی که بعداز طی دوران محکومیت بار دیگر فعالیت های تبهکارانه خود را از سر می گیرند.