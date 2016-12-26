به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت عالم جلیلالقدر حجتالاسلام والمسلمین حاج سیدکاظم حسینی میانجی را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
درگذشت عالم جلیلالقدر مرحوم حجةالاسلام والمسلمین آقای حاج سیّدکاظم حسینی میانجی را که سالها در سمت نمایندگی امام(رض) و اینجانب در استان لرستان به انجام وظیفه الهی خویش مشغول بود، به خانواده و فرزندان و بازماندگان محترم و همچنین به مردم استان و ارادتمندان ایشان تسلیت میگویم و برای آن فقید سعید رحمت و مغفرت و رضوان الهی را مسألت مینمایم.
سیّدعلی خامنهای
۶/ دی ماه/۱۳۹۵
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