هشداردرباره شکار و خرید گسترده پرندگان آبزی /گسترش شیوع آنفلوانزا

ناصر نبی‌پور در گفتگو با مهر با بیان اینکه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور درحال گسترش است و مرتب به تعداد مناطق درگیر با این بیماری افزوده می‌شود، اظهارداشت: به‌عنوان مثال زمانی‌ که این بیماری در استان قم مشاهده شد، دامپزشکی آن را کنترل کرد اما مجددا شاهد شیوع بیماری در این استان هستیم.

وی اضافه کرد: تا زمانی‌که پرندگان آبزی مهاجر از کشور خارج شوند ما با این مشکل مواجه هستیم.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران با بیان اینکه چندی قبل در تالاب میغان استان مرکزی فقط ۱۰۷۷ غاز تلف شده بر اثر این بیماری جمع آوری شده بود، گفت: این پرندگان آبزی عامل انتشار بیماری هستند.

وی با اشاره به شکار پرندگان آبزی و مهاجر در شمال کشور از عملکرد سازمان محیط زیست در زمینه انتقاد کرد و افزود: عده‌ای این پرندگان را شکار کرده و به فروش می‌رسانند؛ متاسفانه مردم نیز به خرید آنها تمایل دارند و همین یکی از عوامل شیوع بیماری در کشور است.

نبی‌پور با بیان اینکه یکی از عوامل شیوع این بیماری در کشور اردک و غازهای وحشی هستند، ادامه داد: نکته جالب اینجاست که علی‌رغم هشدارهای دستگاه‌های مسئول در زمینه خرید این پرندگان، از خرید آنها استقبال می‌شود و این درحالی است که مردم نسبت به مصرف مرغ و تخم مرغ که هیچ مشکلی از این بابت ندارند، تردید دارند.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران همچنین از افزایش قیمت تخم مرغ طی روزهای اخیر خبر داد و گفت: میانگین قیمت هرکیلوگرم از این محصول درب مرغداری به ۴۱۰۰ تومان رسیده که با توجه به شیوع بیماری و معدوم کردن طیور امری طبیعی است.