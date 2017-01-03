بررسی احداث پارکینگ طبقاتی در نعمت آباد/ ساماندهی مشاغل مزاحم

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پیرهادی، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در بازدید از محله نعمت آباد (منطقه ۱۹) با بیان اینکه شهروندان این محله با مشکلاتی روبرو هستند، اظهار کرد: در حوزه سلامت، محیط زیست و خدمات شهری، عمران و حمل و نقل و ترافیک، معماری و شهرسازی مشکلات احصاء و شناسایی شده اند.

وی با تشریح مشکلات محله نعمت آباد، خاطر نشان کرد: امکان مقابله با سد معبر در سطح معابر اصلی محله، امکان احداث بوستان و فضای سبز در زمین بایر موجود در خیابان حبیب الله میرزایی شمالی، ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم اعم از میوه فروشان چرخی خیابان آیت الله سعیدی از جمله مواردی است که در حال بررسی است.

پیرهادی با بیان اینکه احداث میدان میوه و تره بار در سطح محله از جمله موضوعات مهم در محله نعمت آباد محسوب می شود، گفت: این موضوع در دست بررسی قرار دارد و امیدواریم به زودی به مرحله اجرا در آید.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه در حوزه حمل و نقل باید اقدامات گسترده ای در محله نعمت آباد صورت گیرد، بیان کرد: امکان احداث رمپ و لوپ شمال شرقی و غربی پل شکوفه واقع در بزرگراه شهید کاظمی منتهی به نعمت آباد جهت ایجاد دسترسی محلی از بزرگراه شهید کاظمی به محله از جمله مواردی است که در حال بررسی است.

بررسی طرح احداث پارکینگ طبقاتی در محله نعمت آباد

رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران افزود: احداث پارکینگ طبقاتی جهت تردد به بازار مبل از مواردی است که باید بررسی شود و در صورت فراهم شدن شرایط، این طرح عملیاتی شود.

وی در ادامه به بررسی چند طرح اشاره کرد و افزود: بهسازی نصب تابلو و علائم راهنمایی و رانندگی و ایجاد خط کشی در سطح معابر اصلی محله، بهسازی معابر پیاده و اصلاح آب روهای خیابان طالقانی و نور، سنگ فرش نمودن خیابان پوریای ولی با توجه به بازارهای مبل ایجاد شده و همچنین احداث پل عابر پیاده مکانیزه در محل شمال خیابان نور روی بزرگراه سعیدی در دست بررسی قرار دارند.

پیرهادی با اشاره به اینکه پیشنهاد احداث میدان در تقاطع خیابان های نور و کوه بریان در دست بررسی است، افزود: تعریض خیابان طالقانی با پیشنهاد تملک یا اجرای طرح تشویق جهت املاک واقع در خیابان اشاره شده از سوی شهروندان مطرح شده است.

به گفته عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در بخش فرهنگی نیز در محله نعمت آباد طرح هایی در حال بررسی هستند که از آن جمله می توان به امکان تجهیز و تکمیل ملزومات ورزشی و وسایل بازی در سطح بوستان های محله، امکان احداث فرهنگسرا به همراه مجموعه کامل ورزشی، استقرار کانکس نیروی انتظامی در نقاط مختلف محله، تهیه تلویزیون شهری در بوستان های محله، امکان تعویض چمن مصنوعی در زمینهای واقع در شهرک بخارایی، داخل بوستان نسترن و زمین چمن جنب میدان ثارالله اشاره کرد.

احداث دارالقرآن در محله شهرک بخارایی

رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران، اظهار کرد: از دیگر مشکلات حوزه فرهنگی محله که توسط اهالی به آن اشاره شده است می توان بهسازی و زیبا سازی مراکز عمومی از جمله کتابخانه، احداث دارالقرآن در محله شهرک بخارایی و همچنین زیباسازی و بهسازی اتاق های کتابخانه ابن سینا نام برد.

وی گفت: امکان بازنگری در طرح تفصیلی در خصوص پیشنهاد پیاده راه شدن خیابان پوریای ولی با توجه به عدم اجرای عقب نشینی در راستای تعریض محور خیابان، توسط واحدهای تجاری فروش مبل، موضوع دیگری است که در حال بررسی است.

پیرهادی خاطر نشان کرد: در حوزه نظارتی و حقوقی نیز چند مورد، وجود دارد که در دست بررسی است؛ از آن جمله می توان به پیگیری تخریب بوستان پوریای ولی و تبدیل آن به مراکز تجاری، بررسی امکان تجهیز سالن کنفرانس محله و بهسازی امکانات صوتی و تصویری و همچنین بررسی امکان احداث دفتر شورایاری در قسمت شمالی حیاط ساختمان سرای محله و نیز تجهیز قسمت آموزشی آن اشاره کرد.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: پیش بینی و تخصیص بودجه به منظور تأمین بودجه جهت احداث فرهنگسرا به آدرس بلوار شکوفه، بررسی امکان تخصیص بودجه جهت تملک واحدهای واقع در محدوده های طرح تعریض در خیابان های طالقانی و کوه بریان، پیش بینی بودجه جهت احداث بوستان در سطح محله و همچنین پیش بینی بودجه جهت احداث سالن ورزشی چند منظوره از دیگر مورادی است که در دست بررسی قرار دارند و تلاش خواهیم کرد که در بودجه سال آینده شهرداری منطقه اعتباراتی برای آنها دیده شود.

وی در ادامه به چند مورد از درخواست های شهروندان محله نعمت آباد منطقه(۱۹) اشاره کرد و گفت: بررسی امکان استقرار کانکس نیروی انتظامی در سطح محله، بررسی امکان لوله گذاری شبکه اصلی فاضلاب در سایر قسمت های محله، بررسی امکان لوله گذاری شبکه گاز به نشانی خیابان حبیب الله میرزایی شمالی، قطعات جدید الاحداث و همچنین بررسی امکان زیباسازی مدارس محله از جمله مواردی است که توسط اهالی، مطرح شده و در دست بررسی قرار دارند.

رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران در پایان خاطر نشان کرد: موارد مطرح شده از سوی شهروندان در دست بررسی قرار دارند که بخشی از آنها توسط مدیریت شهری و بخش دیگر توسط سازمان های مربوطه عملیاتی خواهند شد.