اعضای تیم دوچرخه سواری شهرداری تبریز مشخص شدند

ناصر هوشیار دبیر هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: تیم دوچرخه سواری شهرداری تبریز به عنوان یک تیم کنتیننتال در رقابت های داخلی و بین المللی در سال ۲۰۱۷ حضور خواهد داشت.

وی ادامه داد: بر این اساس لیست اسامی نفرات تیم شهرداری تبریز برای رقابتهای سال ۲۰۱۷ میلادی مشخص شده و طی ان قادرمیزبانی، صمدپورسیدی، سعیدصفرزاده، حمیدپورهاشمی، وحیدغفاری، محمدقره باغی، محمدچایچی، بهنام خسروشاهی، جعفر علیزاده، مرتضی لطفی و بهرام نجفی به عنوان رکابزن در این تیم حصور خواهند داشت.

هوشیار در ارتباط با نفرات کادرفنی این شهرداری تبریز نیز گفت: در کادر فنی نیز بنده به همراه آقایان مهدی عادلی و هادی عبادی نژاد حضور خواهیم داشت.

گفتنی است تیم شهرداری تبریز دومین تیم برتر آسیا در آخرین رنکینگ یو سی آی معرفی شد.