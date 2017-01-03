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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۲۳:۳۸

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

اعضای تیم دوچرخه سواری شهرداری تبریز مشخص شدند

اعضای تیم دوچرخه سواری شهرداری تبریز مشخص شدند

تبریز - اعضای تیم دوچرخه سواری حرفه ای شهرداری تبریز جهت حضور در رقابت های سال ۲۰۱۷ میلادی مشخص شدند.

ناصر هوشیار دبیر هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: تیم دوچرخه سواری شهرداری تبریز به عنوان یک تیم کنتیننتال در رقابت های داخلی و بین المللی در سال ۲۰۱۷ حضور خواهد داشت.

وی ادامه داد: بر این اساس لیست اسامی نفرات تیم شهرداری تبریز برای رقابتهای سال ۲۰۱۷ میلادی مشخص شده و طی ان قادرمیزبانی، صمدپورسیدی، سعیدصفرزاده، حمیدپورهاشمی، وحیدغفاری، محمدقره باغی، محمدچایچی، بهنام خسروشاهی، جعفر علیزاده، مرتضی لطفی و بهرام نجفی به عنوان رکابزن در این تیم حصور خواهند داشت.  

هوشیار در ارتباط با نفرات کادرفنی این شهرداری تبریز نیز گفت: در کادر فنی نیز بنده به همراه آقایان مهدی عادلی و هادی عبادی نژاد حضور خواهیم داشت.

گفتنی است تیم شهرداری تبریز دومین تیم برتر آسیا در آخرین رنکینگ یو سی آی معرفی شد.

کد مطلب 3868094

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