منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام وضعیت جوی استان، اظهار کرد: طی سه روز آینده جوی آرام بر استان حاکم خواهد بود و در ۲۴ ساعت آینده آسمان استان صاف تا نیمهابری همراه با وزش باد پیشبینی میشود.
وی در ادامه تأکید کرد: از فردا (پنجشنبه) کاهش نسبی دما در سطح استان پیشبینی میشود و از روز جمعه ضمن افزایش نسبی دما شرایط برای افزایش میزان آلایندههای جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان بهویژه برای روز شنبه مهیاست.
رحمانیان به وضعیت جوی شهرستانهای استان اشاره کرد و گفت: آسمان شهرستانهای استان صاف تاکمی ابری همراه با وزش باد پیشبینی میشود.
مدیرکل اداره هواشناسی استان البرز بابیان اینکه در حال حاضر کیفیت هوای شهرهای هشتگرد، نظرآباد و فردیس سالم است، گفت: کمینه دمای هوای شهرستان طالقان منفی ۷ درجه سانتی گراد است.
وی به وضعیت جوی محور چالوس اشاره کرد و گفت: آسمان در این محور صاف تا قسمتی ابری است و ماکزیمم سرعت باد ۴۳ کیلومتر بر ساعت گزارش میشود.
به گفته رحمانیان دمای هوای منطقه «دیزین» در حال حاضر منفی ۱۲ درجه سانتی گراد است.
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