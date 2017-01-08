جزئیات پرداخت پاداش میلیارد دلاری گازی به توتال فرانسه

غلامرضا منوچهری در گفتگو با مهر در تشریح ساز و کار پرداخت پاداش به توتال فرانسه بابت قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، گفت: بر اساس مدل قراردادی که به تصویب هیات دولت رسیده، ساز و کاری برای پرداخت پاداش به شرکت‌های خارجی که در توسعه میادین نفت و گاز ایران فعالیت می‌کنند، پیش بینی شده است.

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه ساز و کار پرداخت پاداش به شرکت‌های خارجی از جمله توتال فرانسه بابت توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به نوعی مطابق با مدل قراردادهای بیع متقابل است، تصریح کرد: مدت قراردادهای جدید در صنعت نفت ۲۰ ساله بوده و مطابق با تولید تجمعی نفت و گاز طبیعی در طول دوره قرارداد، پاداش به شرکت‌ها پرداخت می‌شود.

این مقام مسئول، افزود: به عنوان نمونه چنانچه یک شرکت موفق به افزایش تولید یک میلیارد بشکه‌ای افزایش تولید نفت و یا یک میلیارد مترمکعبی تولید گاز شود یک میلیارد دلار پاداش دریافت می‌کند.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه پاداش توتال فرانسه در طول دوره قرارداد به ازای هر متر مکعب افزایش تولید گاز محاسبه و پرداخت خواهد شد، اظهار داشت: چنانچه عملکرد توتال در پارس جنوبی منجر به افزایش تولید گاز شود متناسب با افزایش تولید پاداش به این شرکت پرداخت خواهد شد.

این مقام مسئول در پاسخ به پرسش مهر که آیا مکانیزمی برای پرداخت پاداش‌های چند میلیارد دلاری به توتال فرانسه و سایر شرکت‌های خارجی تعریف شده است؟ بیان کرد: برای پرداخت پاداش به شرکت توتال فرانسه و سایر شرکت های خارجی فعال در صنعت نفت هم مکانیزم‌های کنترلی تعریف شده است.

منوچهری در پایان خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر پرداخت پاداش‌ها دارای سقف بوده و مطابق با میزان افزایش تولید نفت و گاز پرداخت خواهد شد.

در همین حال محمد مشکین فام مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس هم اخیرا در پاسخ به مهر درباره ساز و کار پرداخت پاداش به توتال فرانسه در پارس جنوبی با بیان اینکه به ازای هر ۱۰۰۰ فوت مکعب تولید گاز به این شرکت پاداش تعلق می‌گیرد، گفته است: قرار است این پاداش گازی در مدت یک دوره ۲۰ ساله به این شرکت فرانسوی بابت افزایش تولید گاز پرداخت شود، در صورتی‌که در طول این مدت ۲۰ ساله تولید گاز طبیعی افزایش یابد، به تناسب افزایش تولید، میزان پاداش توتال افزایش می‌یابد و در صورت کاهش تولید قطعا میزان پرداختی به این شرکت فرانسوی با کاهش همراه خواهد شد.

مشکین فام در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر تعیین فرمول قیمت گذاری و تعیین پاداش گازی توتال هم بیان کرد: قطعا در این فرمول قیمت نفت خام و گاز طبیعی در برخی از بازارها ملاک قرار داده می‌شود که هنوز در این باره به جمع بندی و توافق نهایی نرسیده ایم.

به گزارش مهر، شرکت ملی نفت ایران اخیرا با کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه قراردادی به ارزش ۴.۸ میلیارد دلار برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی و سپس اجرای پروژه تقویت فشار گاز امضا کرده است.