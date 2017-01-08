به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهم مهر امسال وقوع سرقت به عنف محموله برنج همراه با تهدید و استفاده سارقان از سلاح سرد (قمه و چاقو) در محدوده اتوبان بعثت، به کلانتری ۱۳۲ نبرد اعلام شد.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «سرقت به عنف» و به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه ۳۴ تهران، پرونده دراختیار اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

شاکی پرونده (راننده یک دستگاه خودرو نیسان) پس از حضور در اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ به کارآگاهان گفت:ساعت ۵ صبح بامداد داخل اتوبان بعثت در حال حرکت به سمت شهرری بودم.برای بازدید خودرو در حاشیه اتوبان بعثت توقف کرده و از ماشین پیاده شدم که همزمان، یک پژو ۴۰۵ نوک مدادی با چهار سرنشین در کنار ماشینم توقف کرد. ناگهان دو نفر از خودرو پژو ۴۰۵ پیاده شده و با چاقو و قمه به سمت من حمله ور شدند و مرا به شدت از ناحیه دست، پهلو و سر مجروح کردند. پس از آن اقدام به سرقت خودرو نیسان حامل بیش از دو تن برنج به ارزش تقریبی ۳۰ میلیون تومان کردند.

همزمان با آغاز رسیدگی به پرونده سرقت به عنف محموله در اتوبان بعثت، کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی با بررسی پرونده های مشابه اطلاع پیدا کردند که سرقت های مشابه دیگری دقیقا به همین شیوه و شگرد رخ داده و در آن سرنشینان یک پژو ۴۰۵ نوک مدادی، دقیقا به همین شیوه و شگرد اقدام به سرقت خودروهای دارای محموله به ویژه محموله ی برنج در مسیرهای خروجی شهر تهران کرده اند.

با شناسایی تعدادی از شکات جدید و دعوت از آنها جهت حضور در اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ، کارآگاهان این اداره اطلاع پیدا کردند که سارقان در چندین فقره ازسرقت هایشان جهت متوقف کردن خودروهای دارای محموله اقدام به ایجاد تصادف صوری کرده و پس از توقف اجباری رانندگان خودروهای نیسان، اقدام به سرقت کرده اند.

همزمان با آغاز اقدامات پلیسی برای شناسایی سارقان به عنف محموله خودروهای نیسان که سارقان به صورت شبانه و با تهدید سلاح سرد (سرقت به این شیوه و شگرد از مصادیق راهزنی محسوب می شود) اقدام به سرقت کرده بودند، کارآگاهان با بررسی پرونده خریداران محموله های مسروقه ی مواد غذایی اطلاع پیدا کردند که یکی از این افراد مجید ۳۸ ساله و دارای چندین فقره سابقه خرید اموال مسروقه) به تازگی اقدام به تهیه یک گاراژ استجیاری در محدوده خیابان تختی نموده است لذا طی هماهنگی با مقام قضایی ، بازرسی از گاراژ این شخص در خیابان تختی در دستور کار قرار گرفت.

کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ ۱۳ دی برای بازرسی گاراژ به این محل اعزام و موفق به کشف چند صد تن برنج مسروقه در داخل گاراژ شدند.همزمان با حضور کارآگاهان در محل برای انجام بازرسی، مجید با مشاهده کارآگاهان اقدام به فرار می کند که طی یک تعقیب و گریز همراه با تیراندازی و درگیری، دستگیر و به اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل می شود.

متهم در همان تحقیقات اولیه صراحتا به مسروقه بودن محموله برنج کشف شده از داخل گاراژ اعتراف و عنوان داشت که این محموله توسط یکی از افراد سابقه دار به نام فخرالدین ۴۰ ساله به او تحویل داده شده است.

بررسی سوابق فخرالدین نشان داد که او یکی از مجرمین سابقه دار در زمینه ارتکاب سرقت است که از سال ۸۲ تاکنون بارها دستگیر و روانه زندان شده است؛ با شناسایی مخفیگاه فخرالدین در منطقه کیانشهر ، کارآگاهان به مخفیگاه فخرالدین اعزام شده، ضمن دستگیری وی و در بازرسی از مخفیگاهش موفق به کشف بیش از ۵۰۰ کیلوگرم دیگر از محموله های برنج سرقت شده می شوند.

همزمان با دستگیری فخرالدین در مخفیگاهش، کارآگاهان موفق به دستگیری شخص دیگری بنام محمد۳۵ ساله در این محل شدند که در همان تحقیقات، فخرالدین اعتراف کرد که محمد نیز یکی از اعضای اصلی گروه سارقین بعنف محموله است.

فخرالدین در اعترافات اولیه به کارآگاهان گفت: چند ماه است که سرقت محموله انجام می دهیم ؛ دقیقا نمی دانم که چند فقره سرقت انجام دادیم اما تمامی سرقت هایمان در حاشیه ی شهر تهران بوده است. سرقت ها را به همراه اعضای گروه انجام دادیم؛ محدوده هایی که در آنها سرقت می کردیم عبارتند از اتوبان آزادگان، بسیج، جاده مخصوص، یاسینی، محدوده بهشت زهرا و بعثت. زمان سرقت، وحید به همراه دلاور و فرهاد به سمت خودروهای محموله می رفتند و با تهدید و ضرب و شتم، راننده ماشین را به بیرون از ماشین پرتاب می کردند و در آخر خودرو حامل محوله را سرقت می کردند.بلافاصله پس از سرقت ، طی هماهنگی با مجید محموله های مسروقه را به گاراژ محدوده ی خیابان تختی منتقل می کردیم، خودروهای نیسان را نیز در مناطق مختلف شهر و پس از سرقت اموال با ارزش داخل خودرو ، در سطح شهر تهران رها می کردیم.

با دستگیری فخرالدین به عنوان سرکرده گروه سارقین محموله و «محمد.ن»، تحقیقات از آنها جهت شناسایی دیگر اعضای گروه سارقان انجام و در فاصله کوتاهی، سایر اعضای گروه بنام های «وحید ۲۵ ساله»، «قاسم ۳۸ ساله»، «فرهاد ۲۱ ساله»، «فرهاد.و ۲۹ ساله»، «منصور ۴۰ ساله» و «دلاور ۳۴ سال» از سوی همدستانشان معرفی، بلافاصله مخفیگاه آنها در یک خانه مجردی استیجاری در منطقه شوش شناسایی و همگی دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهشان مقادیر زیادی اموال مسروقه ی داخل خودرو از قبیل سیستم پخش خودرو و همچنین گوشی های تلفن همراه متعلق به رانندگان خودروهای محموله کشف شد.

معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران با اعلام این خبر، به خبرنگار مهر گفت: در بررسی پرونده وقوعات مشابه ، تعدادی از شکات شناسایی، به اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ دعوت، پس از مواجه حضوری با متهمین اقدام به شناسایی دقیق این گروه از سارقین کردند.

سرهنگ کارآگاه داوود فـرد با اشاره به دستور مقام قضایی در خصوص انتشار بدون پوشش تصاویر تمامی متهمان این پرونده، گفت: با توجه به اعتراف صریح متهمان به انجام سرقت های به عنف محموله، سوابق متعدد متهمان در ارتکاب جرایم مختلف، شناسایی دقیق متهمین از سوی شکات و به جهت شناسایی سایر جرایم ارتکابی متهمین، دستور انتشار بدون پوشش تصاویر تمامی متهمی از سوی بازپرس شعبه چهارم دادسرای ویژه سرقت، صادر شده است لذا از شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی تصاویر متهمین شدند دعوت می شود تا برای پیگیری شکایات خود به نشانی اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.