ناصر نبی پور در گفتگو با مهر با بیان اینکه تنها حدود ۱۴ استان کشور تولیدکننده اصلی تخم مرغ هستند و عمده واحدهای مرغ تخم‌گذار در این استان‌ها قرار دارد، اظهارداشت: تاکنون به جز اصفهان و خراسان، تمام استان‌های بزرگ تولیدکننده درگیر بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه طی یکی، دو روز اخیر مورد جدیدی از آلودگی در کشور گزارش نشده است، افزود: مشکل ما در این زمینه روستاها هستند، مرغ‌های بومی آلوده هستند و این مساله گزارش و اعلام نمی‌شود چراکه روستائیان اعتقادی به اعلام آن ندارند.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران با بیان اینکه تعداد واحدهای صنعتی که آلودگی به این بیماری را دیر اعلام کنند بسیار اندک است و به ندرت این اتفاق رخ می‌دهد، گفت: راه حل فوری برای حل مشکل بیماری آنفلوانزا در کشور وجود ندارد و مهار آن در دراز مدت اتفاق می‌افتد.

نبی پور در بخش دیگری از سخنان خود، از نامطلوب بودن شرایط بازار تخم مرغ و کاهش قیمت این محصول خبر داد و افزود: شیوع بیماری سبب ترس مردم و کاهش مصرف این محصول در میان آنان شده که همین امر باعث شده قیمت تخم مرغ کاهش یابد.

وی ادامه داد: درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری حدود ۳۸۰۰ تا ۳۹۰۰ تومان است