فراخوان جشنواره پیوند «مسجد و مدرسه» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره پیوند «مسجد و مدرسه» به همت وزارت آموزش و پرورش و معاونت فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد برگزار می شود.

برقراری ارتباط موثر میان مسجد و مدرسه، حضور دانش آموزان به همراه مربیان تربیتی در نمازهای جماعت و مراسم مساجد همجوار مدرسه و برگزاری اعتکاف دانش آموزی، کلاس های آموزشی و تقویتی، هئیت هفتگی دانش آموزی و مسابقات فرهنگی و ورزشی در مساجد و حضور موثر ائمه جماعات مساجد در میان دانش آموزان از بخش های این جشنواره است.

مشارکت و مسئولیت دهی به دانش آموزان و برگزاری جلسات معرفتی و اعتقادی ویژه دانش آموزان در مدارس از جمله عناوین مورد ارزیابی در این فراخوان است.

بر اساس این طرح از معاونان پرورشی و مدیران فعال و موفق مدارس، مساجد و مدارس نمونه، ائمه جماعات موفق، فعالان فرهنگی موفق، خیرین مرتبط مسجد و مدرسه، خانواده های نوجوان فعال مسجدی، انجمن های اولیا و مربیان فعال در پیوند مسجد و مدرسه، در این فراخوان تقدیر به عمل می آید.

علاقه مندان باید آثار خود را تا پایان بهمن ماه به دبیرخانه این جشنواره به نشانی انقلاب، خیابان سعدی شمالی، کوچه صفا منش، مرکز آموزش محراب ارسال کنند.