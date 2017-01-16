به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد احتشام‌زاد در نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه بخش‌خصوصی رتبه هشتم را در درآمدزایی دولت از محل مالیات دارد، گفت: به دلیل اینکه فعالیت بخش خصوصی در کشور شفاف است و نظام‌مند کار می‌کند، بنابراین سالانه کنترل شده و در بخش مالیات، دولت می‌توان از این محل کسب درآمد کند.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات بخش واردات مربوط به انجمن موبایل ایران است، افزود: ۹۷ درصد واردات موبایل در کشور به صورت قاچاق انجام می‌شود و ۳ درصد رسمی است؛ در حالیکه ارزش این واردات ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار در سال است.

رئیس فدراسیون واردات ایران با اشاره به اینکه در واقع ۱.۵ برابر واردات خودرو، ارزش این بازار است، اظهار داشت: موضوع رجیستری موبایل‌ها از مدت‌ها پیش مطرح شده است و متاسفانه علیرغم اینکه یکسال از این موضوع گذشته؛ اما هنوز اجرایی نشده است.

وی ادامه داد: چرا در این زمینه راهکارهایی به اجرا نمی‌رسد تا فعالان اقتصادی زیان نبینند؟ زیرا وقتی توان بخش‌خصوصی کاهش یابد، به زیان دولت هم هست.

همچنین در این نشست، بابک عابدین با بیان اینکه اهمیت IT در مدرن‌سازی و فرآیند اتوماسیون کلیه صنایع بر کسی پوشیده نیست، گفت: بنگاههای اقتصادی و صنایع همواره به دنبال افزایش بهره‌وری در سود و ارتقای توان فناوری اطلاعات در تولیدات و خدمات خود هستند.

وی با بیان اینکه طبق آمار سازمان تجارت جهانی، سرانه درآمد جهانی خدمات و محصولات IT در حدود ۳.۸ تریلیون دلار است، گفت: یک چهارم آن، سهم ایالات متحده آمریکا با بیش از ۱۳۵ هزار موسسه کوچک، متوسط و بزرگ بوده و حدود ۷.۱ درصد تولید ناخالص آمریکا را به خود اختصاص داده است.

رئیس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ با اشاره به اینکه موسسه جهانی مکنزی برآورد کرده است که تا سال ۲۰۲۰ نیز، ۹۴۰ میلیون نفر معادل یک تریلیون دلار خرید آنلاین انجام می‌دهند، گفت: بنا بر اعلام این موسسه، رشد فروش آنلاین از سال ۲۰۱۴ به طور مستمر ۱۵ درصد در سال است.

عابدین ادامه داد: در صنایعی مانند چاپ و بسته‌بندی، تولید سخت‌افزارها و نرم‌افزارهایی مانند سیستم مدیریت اطلاعات، سیستم‌های اتصال شبکه‌های خطوط تولید، حسابداری خاص، سیستم‌های هوشمند کنترل کیفیت، این توان در کشور وجود دارد که آنها را بومی‌سازی و صادراتی کرد.

به گفته وی، IT از معدود صنایعی است که به راحتی می‌توان در بازارهای مصرف برای آن بازاریابی و بازارسازی کرد.