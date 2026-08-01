  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۳

فرمانده عراقی: تمام مسیرهای منتهی به کربلای معلی امن هستند

فرمانده عراقی: تمام مسیرهای منتهی به کربلای معلی امن هستند

یکی از فرماندهان نیروهای حشد شعبی عراق به اجرای بی نقص طرح امنیتی و خدماتی ویژه مراسم اربعین حسینی(ع) در این کشور اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، سجاد الاسدی یکی از فرماندهان نیروهای حشد شعبی تاکید کرد که برگزاری مراسم اربعین حسینی(ع) در اوج خود قرار دارد و زوار همچنان از داخل عراق و خارج آن در حال ورود به استان کربلای معلی هستند.

وی اضافه کرد: ما شاهد حضور میلیونی زوار از استان های مختلف عراق و کشورهای جهان در کربلای معلی هستیم.

الاسدی تصریح کرد: طرح امنیتی و خدماتی ویژه مراسم اربعین حسینی(ع) به خوبی در حال اجرا است. تمام مسیرهای منتهی به کربلای معلی از جمله گذرگاه های مرزی و فرودگاه ها کاملا امن هستند و نیروهای حشد شعبی تلاش های زیادی برای تأمین امنیت زوار انجام می دهند.

کد مطلب 6904921

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها