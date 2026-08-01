به گزارش خبرنگار مهر، برنامه آمادهسازی ملیپوشان اسکواش ایران برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا وارد مرحله جدیدی شده است و ملیپوشان مردان و زنان در قالب اردوها و مسابقات بینالمللی خود را برای این رویداد مهم آماده میکنند.
در بخش مردان سپهر اعتمادپور راهی بنگلادش شده است تا در اردوی مشترک یکماهه شرکت کند. در جریان این اردو اعتمادپور تنها نماینده مرد ایران در بازیهای آسیایی ناگویا تمرینات مشترکی را با بازیکنان مطرح مصر برگزار خواهد کرد.
اعتمادپور پس از پایان این اردو در مسابقات حرفهای PSA بنگلادش با جایزه ۱۲ هزار دلاری به میدان خواهد رفت و سپس اوایل شهریورماه برای حضور در رقابتهای شش هزار دلاری ازبکستان عازم این کشور میشود تا روند آمادهسازی خود برای بازیهای آسیایی را ادامه دهد.
در بخش بانوان نیز نرگس سلطانی، نجمه بوشهریزاده و فرشته اقتداری، سه ملیپوش اعزامی به ناگویا، قرار است در اردویی ۲۰ روزه در عمان حضور پیدا کنند و تمرینات مشترکی را با ملیپوشان این کشور پشت سر بگذارند.
تیم ملی اسکواش ایران امیدوار است با اجرای این برنامههای تدارکاتی و حضور در رقابتهای بینالمللی با آمادگی کامل در بازیهای آسیایی ناگویا حاضر شود.
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