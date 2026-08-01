فارس صدرنشین تورم کشور؛ چرا فاصله تولید تا سفره مردم زیاد است؟

به گزارش خبرنگار مهر، خبر صدرنشینی فارس در تورم ماهانه تیرماه، خبری نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.

بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، استان فارس با ثبت تورم ماهانه ۵.۴ درصدی، بالاترین افزایش قیمت‌ها را در میان استان‌های کشور تجربه کرده است؛ رقمی که بیش از آنکه یک عدد در جدول‌های آماری باشد، مستقیماً خود را در سفره، سبد خرید و قدرت معیشتی مردم نشان می‌دهد.

اما آنچه این آمار را برای فارس نگران‌کننده‌تر می‌کند، یک تناقض جدی است؛ استانی که بخش قابل توجهی از نیازهای کشور را تولید می‌کند، چرا باید در قیمت برخی از همین محصولات برای مصرف‌کننده، در زمره گران‌ترین استان‌ها باشد؟

چرا کالاهای اساسی در فارس اینقدر گران است؟

فارس از قطب‌های مهم تولید مرغ در کشور است و تعداد قابل توجهی واحد و شرکت فعال در صنعت مرغداری و زنجیره تولید دارد؛ با این حال، مطالبه جدی مردم این است که چرا قیمت مرغ در بازار فارس گاه از استان‌هایی که حتی کشتارگاه مرغ ندارند نیز بالاتر است؟ اگر حلقه تولید در همین استان وجود دارد، سهم مصرف‌کننده فارس از این مزیت تولیدی کجاست؟

نمونه دیگر، برنج ایرانی و محلی است. فارس خود از تولیدکنندگان برنج محلی در کشور به شمار می‌رود، اما قیمت برنج در بازار استان برای مصرف‌کننده همچنان بسیار بالاست و این پرسش را ایجاد می‌کند که چرا محصولی که در همین استان تولید می‌شود، باید با چنین فاصله‌ای به دست مردم برسد؟

این مسئله درباره صیفی‌جات نیز قابل طرح است. فارس یکی از مراکز مهم تولید محصولات صیفی کشور است، اما مردم در بازار استان، افزایش قیمت این محصولات را به‌طور ملموس احساس می‌کنند. چگونه ممکن است استانی که خود تولیدکننده محصولات کشاورزی است، در بازار مصرف با قیمت‌هایی مواجه باشد که گاه از بسیاری نقاط کشور بالاتر است؟

اینجا دقیقاً همان نقطه‌ای است که باید از مدیریت اقتصادی استان مطالبه پاسخ کرد: مشکل کجاست؟ در تولید، در شبکه توزیع، در حمل‌ونقل، در واسطه‌گری، در بازاررسانی یا در نظارت؟

طبیعی است که تمام عوامل تورم در اختیار استانداری نیست. سیاست‌های ارزی، پولی و اقتصادی کشور، هزینه نهاده‌ها، شرایط بازار و بسیاری از متغیرهای کلان بر قیمت‌ها اثرگذارند. اما این واقعیت، مسئولیت مدیریت استان را در قبال عوامل قابل مدیریت کاهش نمی‌دهد.

حل نشدن مشکلات انباشته در زنجیره تولید تا مصرف در فارس

استانداری و دستگاه‌های متولی بازار باید برای افکار عمومی توضیح دهند که چرا فاصله میان تولیدکننده و مصرف‌کننده در فارس تا این اندازه زیاد است. اگر مرغ، برنج، صیفی‌جات و دیگر محصولات در داخل استان تولید می‌شوند، چرا مزیت تولید به کاهش قیمت برای مردم منجر نشده است؟

مسئله فقط این نیست که فارس در تیرماه صدرنشین تورم ماهانه کشور شده است؛ مسئله مهم‌تر آن است که آیا این تورم، حاصل مجموعه‌ای از مشکلات انباشته در زنجیره تولید تا مصرف است که طی سال‌های گذشته به‌درستی مدیریت نشده‌اند؟

لزوم پاسخگویی استاندار فارس به تورم بالای استان

از استاندار فارس انتظار می‌رود به‌صورت شفاف درباره دلایل صدرنشینی استان در تورم تیرماه توضیح دهد و مهم‌تر از آن، برنامه‌ای مشخص، زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی برای مهار این روند ارائه کند.

فارس نباید تنها در تولید رتبه‌های قابل توجه داشته باشد و در بخش قیمت مصرف‌کننده نیز رکورددار باشد. اگر استان تولیدکننده است، مردم باید نخستین بهره‌مندان از این ظرفیت باشند، نه نخستین قربانیان فاصله میان مزرعه تا بازار.

صدرنشینی فارس در تورم تیرماه یک رتبه افتخارآمیز نیست؛ یک زنگ هشدار مدیریتی است. اکنون افکار عمومی منتظر پاسخ روشن استاندار و تیم اقتصادی استان است: چرا استانی که این‌همه تولید می‌کند، برای سفره مردم این‌قدر گران تمام می‌شود؟