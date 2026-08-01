۵۸ مصدوم در سه حادثه ترافیکی برای زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، بامداد شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵، سه حادثه ترافیکی در محورهای منتهی به نجف اشرف به وقوع پیوست که نیروهای امدادی و درمانی بلافاصله در محل حاضر شدند و خدمات امدادی لازم را به حادثه‌دیدگان ارائه کردند.

نخستین حادثه مربوط به واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور بغداد به نجف، محدوده محمودیه بود که حدود ساعت ۳ بامداد رخ داد. در این حادثه ۵۰ نفر دچار حادثه شدند که ۲۸ نفر از آنان برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند.

بر اساس گزارش‌های اولیه، ۹ نفر از مصدومان این حادثه دچار شکستگی شده‌اند، وضعیت سه نفر وخیم گزارش شده و یک نفر نیز در حالت کما قرار دارد و تحت مراقبت‌های ویژه درمانی است.

دومین حادثه مربوط به واژگونی و آتش‌سوزی یک دستگاه ون بود که در پی آن ۶ نفر دچار حادثه شدند. تمامی مصدومان این حادثه به بیمارستان الکاظمیه منتقل شدند و تحت درمان قرار گرفتند.

در سومین حادثه که در طریق‌الحسین و در ورودی شهر نجف رخ داد، یک دستگاه مینی‌بوس با خودروی دوج برخورد کرد.

در این حادثه ۳۲ نفر حادثه‌ دیده بودند که ۲۴ نفر مصدوم شدند؛ از این تعداد، ۲۲ نفر ایرانی و ۲ نفر عراقی هستند.

از مجموع مصدومان این حادثه، ۲۲ نفر به بیمارستان منتقل شدند تا اقدامات درمانی لازم برای آنان انجام شود.