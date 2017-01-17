ثروت ۸ نفر به اندازه دارایی نصف مردم جهان است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گاردین، گزارش موسسه «آکسفام» که در حوزه مبارزه با فقر و گرسنگی در سطح جهان فعالیت می کند، حاکی از اختلاف تکان دهنده میزان درآمد در جهان است که این رقم در سال ۲۰۱۶ میلادی، به بیشترین حد خود تا کنون رسیده است.

در همین حال، مطالعات موسسه «آکسفام» نشان می دهد، زمانیکه فقط مجموع دارایی ۸ نفر از ثروتمندترین افراد جهان، برابر با دارایی نیمی از مردم کره زمین است؛ این نابرابری در سطح جهان بسیار معنادار است.

همچنین این گزارش «آکسفام» در نشست پیش روی مجمع اقتصاد جهانی در «داووس» سوئیس منتشر شده و در آن آمده، این موضوع بسیار ناپسند است که حجم عظیمی از ثروت جهان، فقط در دست تعداد محدودی است؛ در حالیکه از هر ۱۰ نفر در جهان، یک نفر دارای درآمدی کمتر از ۲ دلار در روز است.

بر همین اساس، فهرست ثروتمندترین افراد جهان در سال ۲۰۱۶ میلادی عبارت است از «بیل گیتس» رئیس شرکت مایکروسافت، «مارک زاکربرگ» مدیر عامل فیس بوک و «جف بزوس» مدیر عامل آمازون که ثروت این سه نفر فقط به اندازه دارایی ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون نفر در سطح جهان است.

البته «امانکیو اورتگا»، «وارن بافت»، «کارلوس اسلیم هلو»، «لری الیسون» و «مایکل بلومبگ» در میان هشت ثروتمند برتر جهان دیده می شوند که مجموع دارایی این هشت نفر، بیش از ۳۴۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

همچنین در قسمت دیگر این گزارش آمده که نابرابری در سطح جهان، بین سال های ۱۹۸۸ میلادی تا ۲۰۱۱ میلادی، به طرز قابل توجهی افزایش یافته؛ تا جایی که درآمد ۱۰ درصد مردم جهان، به ۶۵ دلار در سال رسیده است.