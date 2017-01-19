محسن پورکیانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت بیمه ای واحدهای ساختمان پلاسکو گفت: هم اکنون در محل حادثه حضور دارم و از نزدیک کار رسیدگی به وضعیت بیمه ای واحدهای صنفی ساختمان پلاسکو را بررسی خواهم کرد؛ در این رابطه البته به مدیریت بیمه های آتش سوزی و کارشناسان دستور داده شده تا با حضور در محل حادثه، به بررسی کامل و همه جانبه این آتش سوزی و میزان خسارت احتمالی بپردازند.

مدیرعامل بیمه ایران افزود: از ابتدای وقت اداری شنبه(دوم بهمن ماه)، مالکان واحدهای صنفی ساختمان پلاسکو که دارای بیمه نامه از شرکت بیمه ایران هستند، با مراجعه به شعب می توانند نسبت به تشکیل پرونده و پیگیری دریافت خسارت خود اقدام نمایند.

وی تصریح کرد: به شعب دستور داده شده تا پرونده واحدهای خسارت دیده را، خارج از نوبت و به فوریت رسیدگی کرده و خسارت آنها را در اولین فرصت پرداخت نمایند.

همچنین محمد رضایی، مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه ایران نیز به خبرنگار مهر گفت: برآوردهای اولیه نشان می دهد که حدود صد واحد صنفی ساختمان پلاسکو دارای پوشش بیمه ای ما قرار داشته اند.