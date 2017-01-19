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۳۰ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۳۲

مدیرعامل بیمه ایران در گفتگو با مهر؛

رسیدگی بدون نوبت پرونده‌های بیمه ای ساختمان پلاسکو

رسیدگی بدون نوبت پرونده‌های بیمه ای ساختمان پلاسکو

مدیرعامل بیمه ایران از رسیدگی بدون نوبت پرونده‌های واحدهای صنفی دارای بیمه‌نامه از این شرکت خبر داد و گفت: مالکان از شنبه، برای تشکیل پرونده به شعب بیمه ایران مراجعه کنند.

محسن پورکیانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت بیمه ای واحدهای ساختمان پلاسکو گفت: هم اکنون در محل حادثه حضور دارم و از نزدیک کار رسیدگی به وضعیت بیمه ای واحدهای صنفی ساختمان پلاسکو را بررسی خواهم کرد؛ در این رابطه البته به مدیریت بیمه های آتش سوزی و کارشناسان دستور داده شده تا با حضور در محل حادثه، به بررسی کامل و همه جانبه این آتش سوزی و میزان خسارت احتمالی بپردازند.

مدیرعامل بیمه ایران افزود: از ابتدای وقت اداری شنبه(دوم بهمن ماه)، مالکان واحدهای صنفی ساختمان پلاسکو که دارای بیمه نامه از شرکت بیمه ایران هستند، با مراجعه به شعب می توانند نسبت به تشکیل پرونده و پیگیری دریافت خسارت خود اقدام نمایند.

وی تصریح کرد: به شعب دستور داده شده تا پرونده واحدهای خسارت دیده را،  خارج از نوبت و به فوریت رسیدگی کرده و خسارت آنها را در اولین فرصت پرداخت نمایند.

همچنین محمد رضایی، مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه ایران نیز به خبرنگار مهر گفت: برآوردهای اولیه نشان می دهد که حدود صد واحد صنفی ساختمان پلاسکو دارای پوشش بیمه ای ما قرار داشته اند.

کد مطلب 3881565

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    نظرات

    • FcB IR ۱۸:۳۰ - ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
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      واقعا خدا به خانواده آن كسانى كه زير فاجعه ى پلاسكو مانده اند صبر بدهد.

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