برق تا شعاع ۵۰۰ متری ساختمان پلاسکو قطع شد

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با انتشار اطلاعیه‌ای توضیحاتی درباره دلایل وقوع حادثه آتش‌سوزی در ساختمان تجاری پلاسکوی تهران منتشر کرد.

بر این اساس در اطلاعیه شرکت توزیع نیروی برق تهران آمده است: به دنبال وقوع آتش‌سوزی در ساختمان تجاری پلاسکو، بلافاصله ضمن تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران در ستاد شرکت توزیع برق تهران نسبت به اتخاذ تصمیمات و تدابیر لازم برای ایمن‌سازی محل وقوع حادثه و اعزام تیم‌های عملیاتی و فوریت‌های برق به محل وقوع حادثه اقدام شد.

شرکت برق تأکید کرده است: از دقایق اول بروز حادثه به منظور رعایت تمامی جوانب ایمنی برای عملیات امدادی کارکنان ایستگاه‌های آتش‌نشانی، تیم‌های امداد و نجات و نهادهای خدمات‌رسانی نسبت به قطع برق، تمامی پست‌های برق به شعاع ۵۰۰ متری محل حادثه اقدام شده است.

از سوی دیگر تجهیز و اعزام ۱۰ اکیپ عملیاتی شرکت توزیع برق تهران به همراهی تمامی تجهیزات تخصصی از جمله پست سیار برق، دیزل ژنراتور، برج‌های نوری به همراه ماشین‌آلات سبک و سنگین و نیروهای تخصصی مدیریت بحران در دستور کار قرار گرفته و انجام گرفته است.

در حال حاضر ستاد مدیریت بحران، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با حضور مسئولان شرکت‌های برق و وزارت نیرو فعال است.