به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی حفاری، مسعود حقیقی با اشاره به اعزام تیم ویژه حفاری صنعت نفت ایران به منظور مشارکت در عملیات آوار برداری ساختمان پلاسکو تهران، گفت: متخصصان کنترل فوران و بحران شرکت ملی حفاری به دنبال تماس مسئولان ستاد بحران وزارت کشور با مدیر عامل شرکت ملی حفاری عازم تهران شدند.

معاون مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران با اعلام اینکه تنها به فاصله ۶ ساعت پس از این تماس ترکیب تیم اعزامی مشخص و در محل حادثه حضور یافتند، تصریح کرد: با هماهنگی به عمل آمده با ستاد بحران وزارت کشور و شهرداری تهران، تیم عملیاتی ملی حفاری که سرپرستی آن بر عهده وی گذاشته شده است، در بازدید از محل حادثه پیشنهادات فنی در جهت بهبود و شتاب بخشی عملیات آواربرداری ارائه داد که مورد توجه قرار گفت.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه شرکت ملی حفاری ایران آمادگی کامل دارد تا به محض دریافت نظرات مدیران بحران شهرداری تهران با بکارگیری همه امکانات وارد عمل شود، اظهار داشت: شرکت ملی حفاری ایران با توجه به ماهیت کار حفاری و حوادث احتمالی ناشی از آتش سوزی در نتیجه فوران چاه‌های نفت و گاز، تجارب ارزنده ای در خصوص مهار و کنترل فوران، پاکسازی، تخلیه و انتقال تجهیزات و سازه های آسیب دیده در موقعیت‌های عملیاتی دارد.