وحدت را جایگزین بگومگوهای سیاسی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اداری استان قزوین روز پنجشنبه با حضور علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری، حجت الاسلام تلخابی، نماینده استان در مجلس خبرگان رهبری، فریدون همتی استاندار، آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، داود محمدی، بهمن طاهرخانی و روح الله بابایی صالح نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، آیت الله تاکندی نماینده سابق مجلس خبرگان رهبری، حجت الاسلام علیخانی نماینده ادوار گذشته مجلس در استانداری برگزار شد.

حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری در این جلسه گفت: رمز پیروزی انقلاب اسلامی وحدت کلمه بود و ما نیز اگر پیرو واقعی امام هستیم باید در همین مسیر حرکت کنیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: داشتن اخلاق حسنه و رفتار مناسب با مردم، سعه صدر و صبوری و گذشت از دیگر ویژگی هایی است که باید به آن توجه کنیم.

ناطق نوری اظهارداشت: در استانه دهه مبارک فجر باید با دستاوردهای انقلاب بیشتر اشنا شویم و رفتارهای الهی امام را مد نظر قرار دهیم تا در تداوم مسیر انقلاب دچار مشکل نشویم.

نماینده ادوار پیشین مجلس تصریح کرد: همه باید با ظرفیت بال و سعه صدر با مسائل برخورد کنیم و رعایت اخلاق اسلامی را برای خود وظیفه بدانیم.

ناطق نوری با اشاره به انتقادهای مطرح شده از سوی امام جمعه قزوین در خصوص رسیدگی به باندهای اقتصادی فعال شده در استان اظهارداشت: با بگو مگو کاری جلو نمی رود و مسائل حلل نمی شود و برای این موضوع از امام جمعه قزوین دعوت می کنم به دفتر ما به تهران بیایند تا در مورد این موضوع که اشاره داشتند و ما هم حرف زیادی برای گفتن دارند بحث طلبگی کنیم.

وی با اشاره به خاطراتی از دوران انقلاب اسلامی نیز یاداورشد: باید بررسی کنیم ببینیم چگونه یک طلبه جوان بدون هیچ حمایتی می تواند در برابر رژیمی سفاک بایستد و مردم را در مسیر انقلاب هدایت کند و این آموزه ها را در زندگی بکار بندیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: امام همواره به وحدت و انسجام باور عمیق داشت و دیگران را به آن دعوت می کرد وامروز ما بیش از هر چیزی به حفظ وحدت نیازمندیم.

وی بیان کرد: امام راحل چون برای خدا قیام کرد و حرف و سخنش برای خدا و منافع مردم بود به نتیجه رسید و هر حرکتی اگر برای خدا نباشد محکوم به شکست است.

ناطق نوری توجه به آموزه های دینی و ارزشهای انقلاب، داشتن نیت الهی و مصالح عمومی و تقویت وحدت در جامعه را در تداوم انقلاب موثر و ضروری دانست.