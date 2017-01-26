  1. استانها
  2. مازندران
۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۵۸

بارش خفیف برف در محورهای ارتباطی مازندران

بارش خفیف برف در محورهای ارتباطی مازندران

ساری - پلیس‌راه مازندران در اطلاعیه‌ای با اشاره به بارش خفیف برف در محورهای مواصلاتی استان با هشدار به رانندگان بر همراه داشتن تجهیزات زمستانی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه پلیس راه مازندران آمده است: به دلیل بارش خفیف برف در ارتفاعات و محورهای کوهستانی استان، تردد در محورهای مواصلاتی استان مستلزم همراه داشتن تجهیزات زمستانی است.

در این اطلاعیه با اشاره به وجود برف و  کولاک در محورهای مواصلاتی و کوهستانی استان پلیس‌راه به رانندگان هشدار داد؛ ضمن رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی از سفرهای غیرضروری در این ایام پرهیز کنند.

پلیس‌راه مازندران، در این اطلاعیه بر به همراه داشتن تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیر چرخ توسط رانندگان تأکید کرد.  

ضمناً شماره تلفن ۲۱۸۲۹۳۴ با پیش‌شماره ۰۱۱ پلیس‌راه مازندران آماده پاسخگویی به تماس‌های هم‌وطنان گرامی است.

سه هزار و ۶۰۰ کیلومتر از مجموع ۱۰ هزار و ۷۰۰ کیلومتر از راههای مازندران برفی و کوهستانی است.

کد مطلب 3888190

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها