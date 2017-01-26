بارش خفیف برف در محورهای ارتباطی مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه پلیس راه مازندران آمده است: به دلیل بارش خفیف برف در ارتفاعات و محورهای کوهستانی استان، تردد در محورهای مواصلاتی استان مستلزم همراه داشتن تجهیزات زمستانی است.

در این اطلاعیه با اشاره به وجود برف و کولاک در محورهای مواصلاتی و کوهستانی استان پلیس‌راه به رانندگان هشدار داد؛ ضمن رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی از سفرهای غیرضروری در این ایام پرهیز کنند.

پلیس‌راه مازندران، در این اطلاعیه بر به همراه داشتن تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیر چرخ توسط رانندگان تأکید کرد.

ضمناً شماره تلفن ۲۱۸۲۹۳۴ با پیش‌شماره ۰۱۱ پلیس‌راه مازندران آماده پاسخگویی به تماس‌های هم‌وطنان گرامی است.

سه هزار و ۶۰۰ کیلومتر از مجموع ۱۰ هزار و ۷۰۰ کیلومتر از راههای مازندران برفی و کوهستانی است.